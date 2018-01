ANP : Saisie de 17,5 tonnes de denrées alimentaires…

«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et lors de patrouilles de reconnaissance et de recherche menées près des frontières, des détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des Garde-frontières, ont saisi, le 11 janvier 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), deux camions, 17,5 tonnes de denrées alimentaires, 4.000 litres d’huile de table, 11.200 litres de carburant, 200 kg de cuivre, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), sept contrebandiers et saisi des divers outils d’orpaillage et un téléphone satellitaire», précise le communiqué. Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont déjoué des tentatives de contrebande de 10.904 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf (5e RM)», ajoute la même source.



... et dix contrebandiers arrêtés



Dix contrebandiers ont été arrêtés mercredi par des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tiaret et Mascara, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e Région militiare, cinq contrebandiers et ont saisi trois véhicules tout-terrain et 3.400 litres de carburants. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tiaret et Mascara/2e RM, cinq contrebandiers et saisi 24.325 unités de différentes boissons et 450 comprimés psychotropes, tandis que quatre immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar». (APS)



Gendarmerie nationale

Saisie de munitions à Relizane



Lors d’une patrouille à hauteur de la cité «Sehih Mohamed» dans la commune de Jdiouia, les gendarmes de la brigade locale ont arrêté un individu âgé de 54 ans en possession d’un fusil de chasse avec deux cartouchières et quarante et une cartouches de calibres 16, détenus illégalement. Poursuivant les investigations autour de cette affaire et en vertu d’un mandat de perquisition, les éléments de la dite brigade ont saisi, dans le domicile du mis en cause, deux kilos et 310 grammes de pulvérin, 73 cartouches de calibres 12 et 16 et 129 douilles de calibres 12 et 16, ainsi que 285 capsules et du matériel servant au bourrage de cartouches pour fusils de chasse. (APS)