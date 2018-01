conférence de l’Union des Conseils des états membres de l’Organisation de la coopération islamique

L’Assemblée populaire nationale (APN) participera à la 13e session de la conférence de l’Union des Conseils des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et aux réunions y afférentes, prévue du 13 au 17 janvier en cours à Téhéran, indique jeudi un communiqué de l’APN. Cette session verra la tenue de la 39e réunion du comité exécutif de l’Union et de la 8e réunion du comité permanent de la Palestine, suivies de la réunion des quatre commissions spécialisées, précise le communiqué. Il s’agira également de la 7e session de la conférence des femmes parlementaires musulmanes prévue le 15 janvier, outre une réunion de concertation des secrétaires généraux.

Le Parlement algérien sera représenté à cette réunion par les députés Ali Hamel, Dahbia Loucif, Youcef Adjissa et Ahcene Aribi ainsi que deux membres du Conseil de la nation à savoir Mohamed Akhamouk et Abdelhak Kazi Tani. (APS)