Le Premier ministre malien aujourd’hui en Algérie : Dialogue et concertation

Le Premier ministre de la République du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, effectuera une visite de travail en Algérie les 13 et 14 janvier courant, à l’invitation de son homologue algérien, Ahmed Ouyahia, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre. Cette visite, précise le communique, s’inscrit dans le cadre du dialogue et de concertation existant entre les deux pays et sera l’occasion pour le Premier ministre malien d’examiner avec son homologue algérien la coopération bilatérale et les perspectives de sa consolidation et de son élargissement.

Elle permettra également «d’aborder les questions régionales d’intérêt commun, notamment au Sahel», ajoute-t-on de même source. (APS)