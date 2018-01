évènements du 8 janvier 1961 de Gueltat Sidi-Saâd à Laghouat : Approfondir les recherches

Les participants à une journée d’étude sur les évènements du 8 janvier 1961 qu’a vécus la région de Gueltat Sidi-Saâd (Laghouat) ont plaidé pour l’approfondissement des recherches historiques sur ces évènements, une des étapes de la lutte du peuple algérien contre le colonialisme. Ils ont appelé, à l’issue de cette rencontre, à conférer à cette halte historique sa dimension locale et nationale à travers l’intensification des études et recherches historiques. Ils ont également recommandé l’encouragement et l’orientation des étudiants à s’intéresser davantage aux évènements et épopées enregistrées dans la région et d’en faire des sujets de recherche et de mémoires d’études, en vue de valoriser et de mettre au jour les grands sacrifices des combattants, de s’inspirer de la lutte de Libération nationale et de contribuer à l’enrichissement des études académiques et des recherches historiques sur le rôle de la région durant la Révolution.

Dans son intervention, Lazhar Bedida de l'Université d’Alger 2 a évoqué le contexte national de ce soulèvement populaire mené pour rejeter la politique coloniale obligeant les Algériens à prendre part au référendum. Les évènements du 8 janvier 1961 de la région de Gueltat Sidi Saâd, menés par la population locale pour rejeter le référendum de l'Algérie française initié par l’administration coloniale, ont été émaillés de violents affrontements avec les forces coloniales ayant fait 11 chouhada et 10 blessés, en plus de pertes humaines au sein des forces coloniales, selon des sources historiques. (APS)