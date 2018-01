El Bayadh : Découverte des ossements de trois chouhada

Les ossements de trois chouhada ont été découverts mardi au village d’El Ferch relevant de la commune de Sidi Ameur dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris mercredi dernier auprès de la direction des moudjahidine. Des habitants du village ont trouvé des squelettes et des crânes de trois chouhada visibles sur le sol suite à l’érosion qu’a connue la région, a indiqué la chef de bureau patrimoine historique et culturel à la direction des moudjahidine, Khadidja Berriah. Des responsables à la direction des moudjahidine et à la commune de Sidi Ameur, daïra de Boualem, et des moudjahidine de la wilaya se sont rendus mercredi sur le lieu de découverte des ossements. Le moudjahid Cheikh Sala a affirmé que ces ossements sont ceux de moudjahidine tombés au champ d’honneur le 27 avril 1962 après le cessez-le-feu. Des hélicoptères de l'armée coloniale française avaient tiré ce jour-là sur ces moudjahidine qui célébraient la fin du combat dans leur village, a-t-il rappelé. Cet incident a été suivi d'une vive réaction des moudjahidine par une riposte où 14 martyrs, parmi eux les trois chouhada, dont les ossements ont été retrouvés, sont tombés au champ d’honneur, selon le témoignage du Cheikh Sala. La direction des moudjahidine a établi, en collaboration avec les services de la commune et de la sûreté, des procès-verbaux avec le prélèvement d'échantillons de ces ossements pour les identifier et les réinhumer. (APS)