Forum de la mémoire : Hommage aux moudjahidate de Sidi Bel-Abbès

Un vibrant hommage a été rendu aux anciennes moudjahidate de la région de Sidi Bel-Abbès, autrefois la zone 5 de la Wilaya V historique, lors du forum de la mémoire organisé par l’association Machaal Echahid, en coordination avec le journal El Moudjahid. En présence d’une grande foule venue manifester sa reconnaissance au combat de la femme durant la Révolution, cette rencontre a été mise à profit pour retracer les faits de bravoure de la gent féminine et situer son engagement à une époque de l’histoire grâce à sa foi et ses convictions, son patriotisme et son attachement à l’ authenticité. L’exposé succinct présenté par la représentante du bureau de wilaya de l’UNFA renseigna sur la contribution de la femme belabbesienne à la lutte de Libération et son rôle dans la sensibilisation de la population. D’ailleurs, une vingtaine d’établissements portent les noms de femmes martyrs à l’image de Tayeb Brahim Cherifa, Adhim Fatiha, Mekkaoui Zoulikha, Affane Fatima et d’autres qui ont rejoint le maquis à la fleur de l’âge.

Une pensée a été observée pour la regrettée Louahla Kheira qui avait fait de sa maison un centre d’apprentissage de couture pour sensibiliser les jeunes filles de l’époque et leur inculquer le sens des valeurs du devoir national. Ce fut un véritable espace de formation des combattantes de l’ALN et de l’OCFLN. Les moudjahidate Tayeb Brahim Fatiha, Dani El Kebir Saadia, Tama Aziza, Mened Houria et Boukhari Aicha, invitées pour la circonstance, ont évoqué cette page de l’histoire, rappelant l’esprit de sacrifice d’une génération. Emouvants étaient souvent les récits de ces combattantes pour interpeller les générations montantes et évaluer le prix de la libération de l’Algérie. Une indépendance à préserver par la solidarité et l’union de la nation.Ces récits furent, en outre, relayés par les progrès accomplis par la femme pour son émancipation et la constitutionnalisation de ses droits politiques notamment. Citons à titre d’exemple la promotion d’au moins 6 femmes députées et une au rang de ministre, en l’occurrence Imane-Houda Faraoun singularisant la région. Dans son intervention, le président de l’association Machaal Echahid a tout d’abord mis en relief la portée de cette manifestation dans la valorisation de cette catégorie sociale avant de faire une rétrospective sur son combat aux côtés des moudjahidine. Un combat qui se poursuit toujours a-t-il souligné, rappelant entre autres l’assassinat des onze enseignantes de Sfisef, à une autre période sombre de l’histoire du pays.

A. Bellaha

mobilisation de l’UNFA et de la police



Une grande foule a pris part au forum de la mémoire pour apporter son soutien et exprimer sa reconnaissance au combat de la femme belabbesienne. Représentants de la famille révolutionnaire, élus locaux, membres de la société civile et éléments des corps de sécurité, la participation fut massive pour réussir l’événement qui s’inscrit dans la cadre de la célébration de la fête de Yennayer et de la réconciliation de la région avec ses repères et ses marques. Il convient de souligner l’élan de solidarité du bureau de wilaya de l’UNFA et de la sûreté de wilaya qui se sont vraiment impliqués pour donner de la dimension à ce forum par une présence et des cadeaux. A. B.