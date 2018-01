Institution de Yennayer fête nationale

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a salué la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, instituant le 12 janvier, journée chômée et payée, estimant que cette décision vient consacrer les principes et aspirations du peuple algérien.

«Le Chef de l'Etat ne ménage aucun effort pour renforcer l'unité et la stabilité nationale et Yennayer est un patrimoine commun à toute la population», a-t-il déclaré lors de la rencontre «Rendez-vous avec l'histoire», organisée par le musée national du Moudjahid à Alger.

En effet, M. Zitouni a souligné que cette décision viendra consolider davantage l'unité et la cohésion du pays et cela, à travers «la sauvegarde de notre patrimoine culturel et historique pour poursuivre le processus de développement dans le cadre de notre noble civilisation avec toutes ses composantes et qui fait la fierté de tout Algérien et toute Algérienne.»

S’agissant de la conférence historique portant sur le thème «comment participer a l’enrichissement et à la préservation de la mémoire nationale», le ministre a affirmé que la «préservation de la mémoire et l’écriture de l’histoire sont la priorité des priorités du secteur des Moudjahidine faisant savoir que cette démarche s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement à sa tête le Président de la République». «Notre ambition n’est pas d’organiser les journées d’étude, les conférences et les débats pour discuté de notre histoire d’une manière basique, mais d’approfondir la recherche dans l’histoire de l’Algérie dans ces dimensions», a-t-il soutenu indiquant que cette importante halte historique est une opportunité pour renforcer la conscience nationale, en vue d’ancrer les valeurs de citoyenneté par la transmission de l’histoire aux générations montantes.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la récupération des archives de la guerre de Libération n’est pas une chose facile et nécessite beaucoup d’efforts et l’implication de plusieurs acteurs. Il a indiqué que l'écriture de l'histoire n’est pas uniquement l’affaire d’un seul ministère. Appelant, par la même occasion les autres départements ministériels (Culture, Education, Enseignement supérieur, Affaires religieuses), des associations et diverses autres institutions à œuvrer et s’impliquer d’une manière effective pour que nul n’oublie les héros de l’Algérie.

Il ajoutera dans le même ordre d’idées que son département poursuit l’opération de collecte et d’enregistrement, de témoignages d’acteurs de la guerre de Libération nationale et ce, à travers le territoire national. Ce travail, a-t-il rappelé, s’inscrit dans la continuité du combat mené par les moudjahidine et les martyrs qui ont pris les armes pour libérer l’Algérie du joug colonial en plaçant la patrie au-dessus de toute autre considération. Intervenant a l’occasion de cette rencontre, Mme Zhor Ounissi, femme de lettres et ancienne ministre, a relevé que l’histoire nationale est riche en enseignements et acquis victorieux qu’il faut valoriser et transmettre aux nouvelles générations. Elle a appelé à poursuivre les efforts de nos prédécesseurs, pour préserver le legs historique. «Nos moudjahidine et nos martyrs se sont sacrifiés pour que nous vivions dans la dignité», a-t-elle mentionné.

Elle a, dans ce sens, invité la jeune génération à assister aux débats sur l’histoire afin de prendre connaissance du vécu des Algérie durant la période coloniale.

Lakhdar Bouregaâ, commandant de la Wilaya IV historique à pour sa part saisi cette occasion pour lancer un appel aux historiens et académiciens dans l'écriture de l'histoire de la Révolution en décortiquant les témoignages des moudjahidine. Il a considéré qu’il était nécessaire de diversifier les sources dans l’écriture de l’histoire. «De nombreux faits historiques peuvent constituer la matière première pour les chercheurs dans le domaine de l’histoire», a-t-il dit.

Sarah A. Benali Cherif