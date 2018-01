Assemblée populaire nationale : Jeunesse et sports

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El-Hadi Ould Ali, a indiqué jeudi que la salle omnisport de la commune de Mezedj Edchiche dans la wilaya de Skikda sera livrée en 2018 après la reprise des travaux et la réception de l’enveloppe consacrée au projet d’une valeur de 46 millions de dinars. Répondant à la question du député Salah Zouiter sur «le retard accusé dans la réalisation de la salle omnisport de la commune de Mezedj Edchiche dans la wilaya de Skikda», lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que «cette infrastructure sportive sera livrée en 2018 après la reprise des travaux, la sélection des entrepreneurs et la réception de l’enveloppe consacrée au projet d’une valeur de 46 millions de dinars» à la suite de la réévaluation des dépenses. M. Temmar a imputé le retard accusé dans la réalisation de cette salle à «des difficultés inhérentes à la qualité du sol dans la région qui a nécessité la réalisation de fondations spéciales, donnant lieu à une réévaluation des dépenses», soulignant que le gros-œuvre avait été achevé. En 2005, il s’agissait de construire une salle dédiée uniquement aux arts martiaux pour un montant de 21 millions de dinars, mais en 2006, il a été décidé de réaliser plutôt une salle omnisport, a fait savoir le ministre. La députée Seloua Laloui du Rassemblement national démocratique (RND) a, pour sa part, interrogé le ministre sur «les mesures prises pour créer un équilibre entre les différentes communes de Souk Ahras en termes de structures de la jeunesse et des sports. «La wilaya de Souk Ahras a bénéficié, dans le cadre des plans triennaux de développement (2000-2014), de 261 projets avec une autorisation de programme de 5,5 milliards de DA, dont 93 projets au profit des jeunes et 168 structures sportives. Concernant les piscines, le ministre a indiqué qu’il existe neuf projets répartis sur 8 communes. Il s’agit de la réalisation de 4 piscines de proximité avec une autorisation de programme de 256 millions de DA, 5 semi-olympiques avec une enveloppe de 560 millions de DA dont 2 sont en cours de réalisation et deux autres finalisées dans la commune de Souk Ahras. M. Ould Ali a indiqué que «dans le cadre du plan quinquennal 2015-2019, son ministère a proposé pour Souk Ahras une série de projets dont 18 piscines au profit des jeunes de la wilaya, réparties sur 17 communes avec une autorisation de programme estimée à 1,680 milliard de DA. Quatre piscines semi-olympiques seront réalisées avec une autorisation de programme estimée à 1,040 milliard de DA dans les communes de Hdada, Mechrouha et Ouled Driss.

APS