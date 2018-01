Demande de pétrole en 2018 : L’Opep prévoit une nette hausse

Le président de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Souhaïl al-Mazroui, a déclaré jeudi dernier qu’il prévoyait une nette hausse de la demande mondiale de pétrole en 2018. Dans un tweet, M. Al-Mazroui, qui est aussi ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, a assuré que 2018 sera «une année de forte demande de pétrole» et que «l’Opep ne prendra des actions drastiques qu’en cas de crise. Dans le cas contraire, elle n’interviendra pas pour changer les conditions normales du marché», a-t-il expliqué. Le 30 novembre 2017, l’Opep et ses partenaires se sont mis d’accord pour prolonger de neuf mois la réduction de la production de brut, jusqu’à la fin 2018.

A noter que, jeudi en cours d’échange européens, les cours du pétrole grimpaient vers de nouveaux sommets, avec le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars qui valait 69,50 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.

Pour sa part, le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de février prenait 40 cents à 63,96 dollars, et ce, sur les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). De même que le prix du WTI a atteint en fin de matinée 63,57 dollars, son plus haut depuis décembre 2014 alors que le cours du Brent a pour sa part grimpé au même moment à 69,62 dollars, à son plus haut depuis mai 2015.