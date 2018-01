AXA Assurances Algérie après 6 ans d’activité : Augmentation de capital de 1.250 millions de DA

D’une prouesse à l’autre, AXA Assurances Algérie Vie annonce, dans une conférence de presse tenue jeudi dernier à Alger, l’augmentation de son capital à hauteur de 1.250 millions de DA, faisant passer son capital à 2.250 millions de DA. «Cette étape importante témoigne de la confiance de nos actionnaires et va nous permettre d’accélérer notre stratégie de développement en Algérie. AXA Assurance s’est engagée dans une transformation d’envergure qui nous permettra notamment de passer d’un rôle de payeur d’indemnités d’assurance à celui de partenaire de nos clients», a déclaré Pierre Vasserot, chief executive officier d’AXA Algérie. Et d’ajouter : «En concentrant nos efforts sur l’innovation, notre ambition est de répondre aux nouvelles attentes de nos clients et de toujours mieux les protéger contre les risques auxquels ils sont exposés».

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse au nouveau siège social d’AXA Algérie, au Val d’Hydra à Alger, en présence de ses actionnaires et partenaires du Fonds National d’Investissement (FNI), et de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), de son Comité exécutif ainsi que des représentants de la presse nationale. Balayant certaines rumeurs, le même responsable assure que la compagnie qu’il représente ne quitte pas l’Algérie. Mieux, elle compte y rester pour très longtemps.

Les deux entités d’assurance de personnes et de dommage d’AXA Algérie affichent une bonne croissance traduite par des chiffres pour le moins probants : plus de 68 agences réparties sur le territoire national, 500 collaborateurs.

Après six années d’activité, AXA Algérie se fixe pour objectif de renforcer ses investissements en Algérie, et mener une stratégie de développement ambitieuse pour les années à venir. «Nous n’avons pas cessé d’investir en Algérie et nous allons continuer à le faire à l’avenir pour accompagner le développement économique du pays», relevait M. Vasserot.

Par ailleurs il y a lieu de préciser qu’AXA Assurances Algérie passe de la 9e place à la 7e sur le marché des assurances, avec un taux de 4% des parts de marché, et est devenue en 2016, pour la première fois, «rentable pour ses deux sociétés Vie et Dommages, après cinq années d’existence, alors qu’habituellement, une société d’assurance n’atteint la rentabilité qu’après 7 à 8 ans d’activité».

Le capital d’Axa Algérie est réparti entre trois actionnaires : le groupe Axa (49%), le Fonds national d’investissement (36%) et la Banque extérieure d’Algérie (15%).

Fouad Irnatene