7e anniversaire de la «révolution» de janvier 2011 : Marche nationale en Tunisie

Une marche nationale aura lieu dimanche prochain sous le signe, «la Tunisie récupère sa révolution», à l’occasion du 7e anniversaire de la «révolution» de janvier 2011, à l'appel de partis politiques, d'organisations et d'associations, ont rapporté des médias tunisiens. Cette marche a été convoquée par plusieurs partis, associations et organisations réunis mercredi soir au siège du Front populaire pour se concerter autour des derniers développements de la situation, à la suite des mouvements de protestation contre la loi de finances 2018 et des émeutes qui les ont accompagnés, a-t-on précisé. Il s'agit du Front populaire, le parti Al-Jomhouri, l’Union générale de étudiants de Tunisie, le Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU), le Forum national progressiste, l’Union des diplômés chômeurs, la campagne «Mouch Ala Kifek «, l’association «Khadra» de défense des ressources naturelles, l’association «Horra», l’association «Moussawat» et le parti Mouvement du travail. Ce collectif a également appelé ses adhérents dans les différentes régions du pays à organiser des mouvements similaires contre cette loi.

Dans un communiqué rendu public mercredi, le collectif a tenu à appeler les participants à ces mouvements de protestation à manifester pacifiquement, à faire preuve de vigilance et à lutter contre tout acte de vandalisme ou de pillage des biens publics et privés.