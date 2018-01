Sport/ militaire/tirsportif : Les tireurs de l'ES de Matériels (1re RM) s'illustrent

Les éléments l'Ecole supérieure de matériels de la 1re région militaire se sont illustrés de fort belle manière au championnat national militaire de tirs au pistolet à l'école du «feu moudjahid Benmokhtar Cheikh Amoud» d'El Harrach (Alger), en décrochant la plupart des titres mis en jeu. Les tireurs de l'école de Matériel ont ainsi obtenu quatre titres sur les huit mis en jeu, devant l'Ecole supérieure des troupes spéciales (4e région) quatre titres, laissant le dernier titre à l'Ecole supérieure de défense aérienne (4e région). Les titres de l'ES Matériel ont été réalisés dans les épreuves suivantes : tirs de précision par équipes (dames), tirs de rapidité par équipes (dames), et Wassila Belaroussi qui a décroché deux médailles d'or dans les épreuves de tir de précision et tir de rapidité (individuel/dames). Les représentants de l'école supérieure des troupes spéciales se sont adjugés les titres de tir de précision (par équipes/messieurs) et tir de rapidité (par équipes/messieurs), auxquelles s'ajoute le titre individuel du tir de rapidité décroché par Yacine Amazone. Enfin, l'école supérieure de défense aérienne a remporté son titre grâce à Mohamed Réda Zaaboub dans l'épreuve du tir de précision (individuel/messieurs). Dans son allocution de clôture, le directeur de l'Ecole supérieure de matériels, le Général Abdelghani Moumen, a souligné que «l'école de matériel a eu l'honneur d'abriter cette compétition qui s'est déroulée dans un esprit sportif exemplaire, en félicitant les lauréats, tout en souhaitant bonne chance aux autres participants» et d'ajouter : «Cette compétition est une opportunité pour porter haut le flambeau du sport militaire, ainsi que le drapeau national, afin d'assurer une bonne participation aux compétitions militaires internationales. «Ce championnat entre dans le cadre du calendrier annuel des activités sportives militaires sur le double plan national et international. Les écoles participantes : - Académie militaire de Cherchell (1ere région) - l'Ecole supérieure de matériels (1re région) - Ecole supérieure navale (1re région) - Ecole supérieure du renseignement et de la sécurité (1re région) - Ecole supérieure de la gendarmerie nationale (1re région) - Ecole supérieure d'aviation (2e région) - Ecole supérieure d'administration militaire (2e région) - Ecoles supérieure des troupes spéciales (4e région) - Ecole d'application du génie de combat (5e région) - Ecole supérieure d'armes blindées (5e région) - Ecole supérieure des fusilles marins (5e région) - Ecoles des sous-officiers maritimes (2e région) - Ecole supérieure d'infanterie(1re région) - Ecole supérieure de transmission (1re région) - Ecole supérieure de défense aérienne (4e région) - Ecole d'application d'artillerie (1re région).