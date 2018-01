JSK : Le directoire dissout, Mellal prend les commandes

La fin de semaine a été mouvementée du côté de la JSK. Comme il fallait s’y attendre, l’assemblée générale extraordinaire de mercredi dernier a provoqué un changement radical au sein du board des Canaris. En effet, le directoire composé de Madjène-Zouaoui-Ait Djoudi a été dissout par le conseil d’administration.

Ce dernier qui n’attendait que l’aubaine pour mettre fin aux fonctions de Madjène et Zoauoui, arrivés à la tête du club à la mi-novembre, s’est vu offert une brèche juridique par Azzedine Ait Djoudi en décidant de démissionner la veille du directoire. Un coup calculé !

En effet, comme le directoire fonctionne en nombre paire, la démission inattendue de Azzedine Ait Djoudi, qui s’est plaint «de coups dans le dos», a offert au conseil de surveillance la brèche juridique qu’il recherchait pour le dissoudre. Naturellement, Madjène et Mellal ont essayé de se maintenir en demandant l’intégration d’un troisième membre en la personne de Yazid Yarichène, mais les actionnaires réunis au grand complet à l’occasion s’y sont opposé. La messe est dite !



AGO le 25 janvier pour intégrer Mellal au CA



Il faut dire que la feuille de route de cette AGEX a été tracée il y a déjà plusieurs jours. Autrement dit, mercredi, on n’a fait qu’appliquer les décisions prises en amont. Outre la dissolution du directoire, il a été décidé de remettre les pouvoirs de décision et de gestion au conseil d’administration. Pour ce faire, un président a été nommé provisoirement, en l’occurrence Nassim Benabderrahmane, qui aura à gérer les affaires courantes du moins sur le papier, durant deux semaines.

Une autre assemblée générale ordinaire est programmée pour le 25 janvier au cours de laquelle il sera procédé à l’intégration de nouveaux actionnaires au CA. «Il sera question d’augmenter le capital de la SSPA de manière à permettre à Cherif Mellal d’acquérir des actions», nous a expliqué Nassim Benabderrahmane après coup.

Dans les coulisses, Cherif Mellal n’attend pas la date du 25 janvier pour se mettre en action.

Il aurait déjà remis un chèque à Nassim Benabderrahmane et s’est mis à constituer son bureau. Il s’est ainsi entouré d’anciens figures du club, à commencer par Mouloud Iboud, l’ancien capitaine emblématique du fameux Jumbo Jet, qui a incarné ces dernières années le visage de l’opposition à la gestion de Moh-Chérif Hannachi.



Noureddine Saâdi sera nommé entraîneur



Cherif Mellal, qui a présidé une réunion de travail, jeudi à Alger, a ainsi décidé aussi de nommer Noureddine Saâdi à la tête de la barre technique des Canaris en lieu et place de Azzedine Ait Djoudi, qui a démissionné de son poste il y a une semaine. Alors que tout le monde penchait vers Badou Zaki, le nouveau homme fort des Canaris a surpris tout le monde par la nomination de l’ancien coach du MCA et de l’USMA qu’il trouve «meilleur que Zaki», a-t-il dit dans la presse.

La nomination de Noureddine Saâdi devrait être effective dans les heures à venir, les deux parties étant déjà tombées d’accord sur le principe. Il ne restera qu’à s’entendre sur les derniers détails inhérents à la durée du contrat et au salaire à percevoir.

Ainsi, depuis le 7 septembre dernier, date de la destitution de Moh-Chérif Hannachi, trois directoires se sont succédé à la tête des Canaris avec à chaque fois un staff technique différent. A noter que la réunion de mercredi a vu le retour en grande pompe de Moh-Chérif Hannachi qui semble revenir en douce aux affaires courantes du club. Preuve en est, le lendemain, jeudi, il avait assisté à l’entraînement du jour et s’est occupé en personne de l’acquisition d’un matériel pédagogique.

Combien de temps ce nouveau bureau tiendra-t-il ? L’avenir nous le dira…

Amar B.