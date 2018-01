MOB : Rachid Bouarata nouvel entraîneur

Rachid Bouarata est devenu le nouvel entraîneur du MO Béjaïa jusqu'à la fin de la saison en remplacement de Mustapha Biskri, parti après la défaite en déplacement face à l'ASM Oran (1-0) en championnat de Ligue -2, a-t-on appris du président du conseil de gestion du club, Mustapha Arezki. «Bouarata sera avec nous jusqu'à la fin de la saison avec comme objectif l'accession en Ligue-1. Il a signé jeudi matin son contrat», a indiqué Mustapha Arezki à l'APS.

Le MOB allait recruter l'entraîneur Abdelkrim Bira mais faute d'un accord sur la durée du contrat, tout est tombé à l'eau. «Le désaccord avec Bira porte sur la durée du contrat. La direction du club voulait l'engager jusqu'à la fin de la saison, mais ce dernier exigeait un contrat de 18 mois. Nous ne pouvons pas engager un entraîneur pour une durée de plus de six mois alors que nous devons lui assigner un contrat d'objectif qui est l'accession», avait expliqué le patron des «Crabes».

Deuxième au classement avec 29 points, à trois longueurs du leader l'AS Aïn M'lila, le MOB est en course pour arracher l'une des trois premières places, synonyme d'accession en Ligue-1 Mobilis. Le MOB sera en appel vendredi à Saïda pour affronter le MB Hassasna (14h30), en match comptant pour les 16es de finale de la Coupe d'Algérie.