USB-USMH : qui passera à la trappe ?

Ces seizièmes de finale de la coupe d’Algérie ont été dans l’ensemble bien réparties.

Il n’y a pas de grands face à face entre pensionnaires de l’élite, hormis celui qui mettra aux prises à Omar Hamadi, l’USMA et le CSC et la JSS à l’ESS.

L’autre choc, de deux équipes de la Ligue-1, aura lieu à Biskra et verra l’équipe locale se mesurer à une équipe harrachie pas au mieux de sa forme, même si l’arrivée du directoire avec Laib comme président est en train de changer la donne. De plus, l’entraîneur tunisien, Hamadi Dhou est revenu sur sa décision de démissionner. C’est lui qui conduira aujourd’hui les Harachis devant des Biskris pour le moins intraitables at home. Ce sera un match très disputé. À Boussaâda, l’équipe locale, qui joue devant ses fans, fera tout pour les réjouïr. Certes, l’adversaire se nomme le «MCA», mais en Coupe la renommée n’a pas sa place. Toutefois. Casoni et les siens tiennent énormément à cette compétition. C’est vrai qu’ils seront amoindris par l’absence de Bouhenna blessé, mais Azzi est là pour le suppléer. On s’attend à une empoignade très disputée qui risque fort de déborder jusqu’aux prolongations.

À Blida, l’empoignade entre le locataire de la Ligue-2, l’ASMO, et la lanterne rouge du championnat national, l’USM Blida, promet énormément. Les Blidéens tenteront de gagner la confiance de leurs fans en essayant d’aller le plus loin possible dans cette compétition populaire. Toutefois, les Oranais de l’ASMO, qui sont sur une courbe ascendante, ne vont pas l’entendre de cette oreille.

À Tizi-Ouzou, les Canaris auront face à eux, le RCB Oued Rhiou, une équipe du championnat Amateur, groupe- ouest. Il est clair que au « plan papier » il n’y a pas photo, mais… En football tout reste du domaine du faisable. Il est évident que l’avantage du terrain aura son importance. Ayant réglé leurs problèmes d’encadrement après la dissolution du directoire et le retour à une SSPA avec le CA comme organe principal de gestion, ils ne penseront désormais qu’au volet sportif.

Le déplacement du MCO, à Mila, pour y affronter le NRB Téléghma ne sera pas de tout repos. Les Oranais ne seront pas en position de force car le gars de Téléghma rêveront de passer cet écueil surtout face à une équipe de l’élite.

Au Khroub, l’USMBA de Chérif El Ouazzani devra se méfier de cette équipe de Kais évoluant en championnat Amateur groupe-est. On s’attend à des surprises de taille.

Hamid G.



Programme d’aujourd’hui

À Boussaâda : A Boussaâda -MC Alger (14h00)

À Biskra : US Biskra - USM Harrach (14h00)

À Blida (Brakni) : USM Blida - ASM Oran (14h00)

À Tizi-Ouzou : JS Kabylie - RCB Oued R’hiou (16h00)

À Mila (OPOW ) : NRB Teleghma - MC Oran (14h00)

À Khroub : CRB Kais - USM Bel-Abbès (14h00)

Lundi 15 janvier :

À Béchar : JS Saoura - ES Sétif (17h00)

Mardi 16 janvier :

À Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - CS Constantine (16h00).