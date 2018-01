Le Coin du copiste : Le plan de coupe

Dans les films produits pas l’Entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA) entre 1992 et 1998, il y a un plan de coupe que l’on voit pratiquement dans toutes les productions pour une raison toute simple, la situation sécuritaire. Triste époque où nombre de comédiens et comédiennes refusaient de paraître à l’écran, d’exercer leur métier. Tout était filmé à l’intérieur des studios de fortune aménagés au siège de l’ENPA, et comme il faut donner aux films des moments de pause et d’aération, il y a la magie du plan de coupe, et là, inévitablement, le spectateur est convié à un plan où l’on voit des véhicules rouler vers la Place 1er- Mai ou remonter vers la place Addis-Abeba. Ce n’est pas un plan d’anthologie mais un plan qui permet de passer d’une séquence à une autre. Le risque d’aller tourner hors des bases de la production était tel que personne n’a osé franchir la barrière du siège de l’ENPA. Il fallait se débrouiller et ne pas cesser de travailler, alors des bureaux ont étaient aménagés en appartements; une chambre à coucher, un couloir et une cuisine. C’était suffisant pour faire évoluer des comédiens dans cet espace fermé. Comme il fallait parer au plus pressé, les directeurs de production ont soit choisi la solution de facilité en allant acheter des meubles chez le premier commerçant du coin, soit ils n’avaient aucun goût pour les décors. Effectivement, c’étaient des meubles de mauvais goût, des fauteuils avec des couleurs criardes, c’était la marque de fabrique des productions de l’ENPA de l’époque. Sans lire le générique, à la vue des premières séquences et du décor, nous comprenons qu’il s’agit de films signés par les réalisateurs de l’ENPA. Est-ce que cela a influé sur la qualité des productions ? Oui et ce dès le commencement du projet filmique où le scénariste prend en considération toutes les contraintes sécuritaires et des tournages en studio. Donc forcément pas d’extérieur mais uniquement des intérieurs, et l’histoire doit s’accommoder à des restrictions des espaces. Sinon, il fallait délocaliser. C’était la solution qui coûte plus cher, mais qui a été adoptée par quelques réalisateurs qui ont opté pour les villes du sud du pays. Le seul hic reste le fait que l’on raconte des histoires du nord que l’on tourne au sud, et c’est fatal. La crédibilité en prend un coup. Bref, il fallait tourner, et ces quelques détails ne sont pas pris en considération. Ah cette époque ! Les entreprises de production n’ont jamais autant filmé le sud, en fiction et en documentaire. Le sud était la destination préférée des réalisateurs et des techniciens, pour la sécurité et pour les frais de mission. C’était tellement alléchant qu’une équipe technique ne s’est pas gênée de proposer à un réalisateur qui préparait un documentaire sur le chantre de la chanson chaâbi El Hadj M’Hamed El Anka de le tourner au sud. Tout simplement. Il ne s’agissait pas de reconstruire le décor de La Casbah d’Alger mais d’évoquer le Cardinal dans un décor du sud. Il fallait se débrouiller mais pas à ce point.

Abdelkrim Tazaroute