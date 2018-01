Première édition de Nawal Madani à l’Opéra d’Alger : « Alger Mon Humour » remporte un franc succès

Tant attendue par son public, la Nawal Madani est enfin arrivée à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Elle qui a promis à ses fans un festival du rire… «Chose promise chose due». la première édition du «Alger Mon Humour» a eu un succès fou avec une vente de 7.000 places en l’espace de 72 heures.

En effet, c’est dans la soirée du jeudi dernier que le public algérois a assisté au premier show du festival du rire qui a connu, pour cette première soirée, un succès phénoménal… ce n’est pas étonnant vu que tout le monde en parlait et attendait ce rendez-vous incontournable. Au cours de cet événement, initié par KERAL Productions, l’humoriste Nawell Madani a célébré l’humour sous toutes ses formes avec son public qui est sorti avec des crampes aux joues et au ventre après un spectacle qui a duré plus de trois heures. Pour cette première édition, Nawal a réservé beaucoup de surprises à l’assistance qui est venue en masse. En famille ou entre amis, on voyait de tout âge, grand et petits étaient tous impatients de voir leur star sur la planche de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger. Après un premier numéro du DJ qui a mis le feu dans la salle, Nawal Madani fait une apparition spectaculaire, très élégante avec sa tenue noire et une veste traditionnelle. dès qu’elle apparait sur scène, infiltrée dans un groupe folklorique et sa troupe de danse avec lesquels elle a dansé du «Âalaoui», le public s’est mis à scander son nom… des youyous et des applaudissements. Un moment plein d’émotion qui donnait «la chaire de poule».



Plus de six mois de préparation



Pour cette 1ère édition de «Alger Mon Humour», les organisateurs ont marqué le coup, en initiant ce premier rendez-vous avec l'humoriste et réalisatrice Nawell Madani, elle qui a toujours rêvé de produire des spectacles en Algérie, le pays de ses origines.

Cette première édition, selon les organisateurs, a nécessité plus de six mois de préparation et la mobilisation de plus d’une centaine de personnes, tout cela, pour faire de cet événement l’un des plus gros succès culturels de l’Algérie. plus de trois heures de show spectaculaire, son, lumière, dance et stand-up se sont harmonisés pour le plus grand plaisir des présents.

Désireux de mettre en avant de jeunes humoristes de la scène algérienne, un casting a également été lancé sur les réseaux sociaux pour dénicher le talent qui se vit offrir la chance de se produire en première partie des galas. c’est comme ça que les présents ont pu découvrir «chouchou», un jeune humoriste qui, le temps des quatre représentations, a pu se produire aux côtés des stars du stand-up. Durant ces presque quatre heures de cette première soirée, qu’a duré ce spectacle, le public a ri au gré où Nawell s’est produite en compagnie de nombreux invités surprises tels que James Chadier, Wary Nichen, roman Frayssinet, Redouane Bougheraba, Brahim Zaibat, Samia Tamansourt, et les Intermitos. Humour, danse, musique et improvisation ont pris forme dans ce show époustouflant et à l’énergie communicative.



Phénomène humoristique



La nouvelle star du rire ose tout ! Grace à cette programmation, Alger est devenue, le temps de cet événement, la capitale de l’humour, teintée d'un parfum typiquement algérien, où ont résonné les éclats de rires et les applaudissements des spectateurs qui y ont pris part. Lors de cette première soirée du «Alger Mon Humour», Nawell Madani, ce phénomène humoristique révélée par le Jamel Comedy Club, a présenté son dernier numéro «C'est moi la plus belge !». Avec ce show, partout où elle est passée, les salles ont affiché complet ! Zéniths, Olympia, Trianon, Palais des Sports, Comédia… Son spectacle s'est joué à guichets fermés. Dans son spectacle, qui a remporté le prix du «Meilleur One Man Show» aux Globes de Cristal, Nawell Madani se livre dans un portrait autobiographique à la fois drôle, émouvant, féministe et engagé. Se moquant ainsi des garçons, comme des filles et des clichés. Elle a hypnotisé le public et l'emmène aux premières loges de son parcours. Vannes, danse, musique et improvisation prennent corps dans ce show au charme fou et à l'énergie communicative. La nouvelle bombe du rire ose tout avec son public algérois ! Afin que tout le monde puisse profiter de la première édition du « Alger Mon Humour », le spectacle est entièrement filmé pour une diffusion télévisée en Algérie. Et à l’image du «Marrakech du rire», cet événement algérien bénéficiera, pour la première fois, d’une large diffusion TV en France. Il y a lieu de souligner que cette manifestation est programmée du 11 au 13 du mois en cours à l’Opéra d’Alger. Pour le plaisir des ses fans, Nawal a programmé, pour cet après-midi, une projection de son dernier film baptisé «C'est tout pour moi». Ce film qui a déjà rencontré un large succès en France et en Belgique avec plus de 750.000 entrées.

Sihem Oubraham