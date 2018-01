COMMENTAIRE : Contestation et dialogue

La liberté de manifester de manière pacifique est consacrée par la Constitution et elle est effective dans toutes les villes algériennes, Alger, mise à part, pour des raisons de sécurité. L’exemple du corps médical en général et des résidents en particuliers est d’actualité. Parce qu’elle est bien encadrée, la démonstration des blouses blanches mardi à Oran, Constantine et Annaba n’a pas connu d’incidents. Cela montre à quel point il n’y aucune limite à cette liberté autre que celle d’atteinte à l’ordre public. Deux raisons peuvent expliquer une telle réussite. D’abord, le respect de la loi et le fait qu’elle soit bien encadrée. Tout le contraire du rassemblement du mardi 3 janvier au CHU Mustapha-Pacha d’Alger qui s’est soldé par des blessés parmi les médecins et parmi les forces de l’ordre. Bien entendu, tout acte violent est déplorable et condamnable et le ministre de l’Intérieur vient d’annoncer une enquête pour rétablir les faits et situer les responsabilités. Toutefois, une surmédiatisation peut ne pas être un critère de succès, surtout quand on ne prend pas la peine de vérifier les faits et de relever que la majorité écrasante des résidents et de leurs soutiens ont tenu un sit-in sur la place principale de l’hôpital avant de sillonner les artères de l’établissement sans être inquiétés. Oui, la majorité écrasante des résidents savait que la loi interdit toute marche dans la capitale, et a tenu à le respecter. Et ce n’est qu’au moment où quelques-uns ont voulu marcher dans la rue, que la police déployée aux abords de l’hôpital a réagi, et que des échauffourées ont eu lieu. La violence est venue d’abord de ceux qui ont voulu, par la force, enfreindre la loi. Affirmer ensuite à longueur de colonnes que la crème de l'élite en Algérie a été sauvagement tabassée et réprimée en étalant toute sa verve empoisonnée et sa mauvaise foi et en accusant policiers et pouvoir de tout bafouer, fait partie d’une mise en scène déjà connue et d’une propagande primaire, dont certains, pour des intérêts particuliers, ne peuvent se passer. Le message des résidents a été bien reçu par les pouvoirs publics. Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière a clairement fait savoir que toutes les revendications légitimes seront satisfaites, mais que ni le service civil ni le service militaire ne sont à remettre en cause. Le service civil demeure utile et n’est pas négociable, parce qu’il permet une couverture sanitaire totale du territoire du pays et constitue un acquis pour le malade, le citoyen et le médecin. Cependant, les conditions d’accueil des résidents doivent être améliorées. «Il y a une sorte de défaillance dans la prise en charge des médecins qui sont affectés en dehors de leurs wilayas, et nous avons donné des instructions à tous les directeurs de la santé, pour que chaque poste de travail soit accompagné d’un logement et d’autres moyens», a-t-il expliqué, ajoutant que le dialogue reste ouvert pour discuter d’autres questions. Ceci veut dire, sans aucune ambiguïté, que les doléances des protestataires sont prises en charge, et ce n’est que par la concertation et non l’entêtement que les choses avancent et évoluent dans le bon sens. Dans les intérêts du médecin, du patient et du pays.

Cherif Jalil