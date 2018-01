MDN : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et de deux chargeurs garnis, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts permanents fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires en 6e Région militaire à Tamanrasset, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et deux chargeurs garnis.

Il s'agit de A. Abdallah, alias Abderrahmane», précise le communiqué. «Ces résultats réalisés sur le terrain traduisent l'engagement et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire, mobilisées le long de nos frontières nationales, à contrecarrer toute tentative visant l'intégrité et la sécurité du territoire national», souligne la même source.



Deux contrebandiers arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam



«Deux contrebandiers ont été appréhendés et cinq tonnes de denrées alimentaires, ainsi que 2.000 litres de carburants, 500 grammes de TNT et divers autres matériels ont été saisis mardi, dans des opérations distinctes, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Des détachements de l’ANP ont appréhendé à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e Région militaire, deux contrebandiers et ont saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 7 motocyclettes, 5 tonnes de denrées alimentaires, 2.000 litres de carburants, 5 détecteurs de métaux, 4 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, ainsi que 500 grammes de TNT et une paire de jumelles», précise le communiqué.

Dans le même contexte, «un détachement de l’ANP a intercepté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, 6 narcotrafiquants et saisi 100 kilogrammes de kif traité et 5 véhicules touristiques à Oran/2e RM», tandis que des garde-frontières ont saisi à Tlemcen/2e RM, «une autre quantité s’élevant à 48 kilogrammes».

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite de corail, «des garde-côtes ont arrêté à El-Kala/5e RM, 4 plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée sous-marine», alors que «30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Naâma, Tlemcen, Aïn Témouchent, Béchar et In Guezzam», conclut le MDN. (APS)