Algérie - Grande-Bretagne : Développer l’enseignement de l’anglais

L'Algérie et la Grande-Bretagne ont exprimé leur volonté à poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale dans le secteur de l'Éducation, ainsi que la mise en exécution des projets inscrits dans le cadre du programme exécutif signé le 13 novembre dernier, indique un communiqué du ministère de l'Éducation.Lors d'un entretien entre la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, et l'ambassadeur britannique en Algérie, Barry Robert Lowen, au siège du ministère, les deux partie ont passé en revue «la coopération entre les deux pays à travers les activités et projets en cours d'exécution», exprimant leur volonté et détermination à poursuivre «le renforcement de la coopération bilatérale et la mise à exécution des projets inscrits dans le cadre du programme exécutif signé le 13 novembre 2017», dont l'objectif est le développement de l'enseignement de l'anglais et la formations des enseignants durant les trois prochaines années. (APS)