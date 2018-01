Tamanrasset : Valoriser le Tamahac

Le tamahac, une variante de la langue amazighe préservée en tifinagh depuis des siècles par les Touaregs de l’Ahaggar, demeure en quête de davantage de valorisation et d’approfondissement de recherches linguistiques, estime Hamza Mohamed, enseignant et inspecteur de la langue amazighe dans la wilaya de Tamanrasset. Contacté par l’APS, Hamza Mohamed a affirmé que «les variantes de la langue amazighe ont été préservées en Algérie, malgré les vicissitudes du temps, et ont échappé au sort qu’ont connu d’autres langues qui se sont éteintes, et ce grâce à une volonté du peuple algérien de rester attaché à son legs culturel et linguistique ancestral». Evoquant les écrits et graphèmes dans le grand Sahara, il a souligné que «l’existence de signes témoignant encore du passage de plusieurs sociétés dans la région, contribuant à la fortification et la consolidation de l’Histoire de l’humanité». (APS)