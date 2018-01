Khenchela : dîner spécial

Le nouvel an amazigh ou «Ikhfou oussegas», «Amenzou anninar» ou encore «Yennar», premier mois du calendrier amazigh, est célébré à Khenchela par de multiples rites et traditions transmises surtout par les grand-mères auréssiennes. Les manifestations de cette célébration ont certes pris beaucoup de recul sous les coups de l’urbanisation et de la modernisation mais certaines d’entre elles demeurent régulièrement reproduites par nombre d’archs de la wilaya de Khenchela. Le dîner spécial Yennayer reste toujours presque sacro-saint pour les familles khenchelies qui le désignent par «Amensi anninar» qui signifie littéralement dîner de Yennar.