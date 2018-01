Tlemcen : Ayrad, un carnaval pour célébrer le nouvel an

Le traditionnel carnaval d’Ayrad, célébré chaque année dans la région des Beni Senous, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tlemcen, est un événement phare marquant le nouvel an amazigh Yennayer. Cette fête populaire très ancienne est marquée par plusieurs mythes et tire ses origines de l'histoire ancienne de la région des Beni Snouss, au temps des guerres et des batailles que se livraient les autochtones, les Romains, les Numides et les Pharaons, a indiqué M. Mohamed Saridj, un anthropologue. L’auteur d’un ouvrage intitulé Verveine fanée, M. Saridj a précisé que cette célébration de trois jours consécutifs marque la victoire du roi Chachnak sur le pharaon Ramsès II. Ces guerres donnèrent naissance, selon lui, au carnaval d'Ayrad (lion en tamazigth), qui symbolisait la victoire et la paix. Tous les villages senoussis, une trentaine au total, commémorent, depuis des siècles, cette date. (APS)