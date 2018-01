Alphabétisation : L’association Iqraa ouvre 37 classes à travers le pays

La présidente de l’association «Ikraa», Aïcha Barki, a affirmé que «37 classes ont été mises en place à travers le pays pour l’apprentissage de la langue amazigh. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Mme Barki, ajoute, à ce propos, qu’un livre a été traduit de la langue arabe vers tamazight, en collaboration avec le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA).

Par ailleurs, la présidente d'Ikrâa fait part de «difficultés rencontrées dans l'organisation de cours d'alphabétisation en tamazight», citant à ce propos «un manque d'enseignants et d'encadreurs» d'où le recours, ajoutera-t-elle, aux services du Haut Commissariat pour former des enseignants appelés à dispenser des cours d’alphabétisation en tamazight. Selon Mme Barki, l'association a commencé en 2015, l'enseignement de la langue amazighe par l'ouverture de deux classes dans la wilaya de Boumerdès. «Aujourd'hui l'association consacre 37 classes pour l'enseignement de cette langue à travers le pays», a-t-elle précisé.

Dans le secteur de l'éducation nationale, l'enseignement de tamazight a été généralisé cette année à 38 wilayas du pays. Une action qui s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu en février 2015 entre le HCA et le ministère de l'Éducation nationale.

En effet, la promotion de la langue amazigh, a enregistré une l'avancée positive. L'objectif, à terme, porte sur sa généralisation aux 48 wilayas du pays ainsi qu'à l'étranger au profit de la communauté algérienne. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire de mobiliser davantage de postes budgétaires pour assurer l'enseignement de tamazight dans les différents paliers et pas seulement au premier, comme c'est le cas dans certaines wilayas.

C'est d'ailleurs ce qu'a souligné récemment, le président du Haut commissariat, Si L’Hachemi Assad. Pour sa part, le gouvernement est déterminé à vulgariser la culture amazighe et à généraliser son enseignement. Lundi dernier, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a réuni un conseil interministériel consacré à la dynamisation de l'enseignement de tamazight et à la préparation du projet de loi organique portant création d'une Académie algérienne de la langue amazighe», note la même source.

Ce Conseil interministériel a débouché sur une série de mesures, notamment l'allocation de postes budgétaires supplémentaires, pour renforcer l'enseignement de tamazight dans le secteur de l'Education nationale, et pour élargir la formation et la recherche en tamazight au niveau universitaire.

Salima Ettouahria