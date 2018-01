Création de l’Académie de langue amazighe : consultations sur l’avant-projet de loi

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si L’hachemi Assad, a annoncé, hier à partir de Blida, l’entame des consultations relatives à l’avant-projet de loi organique portant création de l'Académie de langue et culture amazighes, «pour la semaine prochaine».



«Le dernier Conseil ministériel tenu lundi passé sous la présidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a donné lieu à nombre de décisions visant la promotion de la langue amazighe», a indiqué M. Assad dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture des festivités officielles du nouvel an amazigh.

Il a cité parmi les décisions, l’installation d’une mini-commission chargée de la préparation de l’avant-projet de loi organique portant création de l'Académie de langue et culture amazighes, laquelle va englober, a-t-il dit, différents départements ministériels concernés par la promotion de la langue amazighe, dont l’Education nationale, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, et la Formation et l’Enseignement professionnels, outre le HCA, qualifiant cette initiative d’«acquis majeur». Toujours au titre des démarches visant la promotion de tamazight, M. Assad a également fait part de la généralisation programmée de l’enseignement de cette langue nationale aux 48 wilayas du pays durant la «prochaine rentrée scolaire».

La langue amazighe est actuellement enseignée à travers 38 wilayas, est-il signalé. A noter que la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, avait annoncé mardi le recrutement programmé de 300 enseignants en langue amazighe entre les mois de juin et juillet prochains, en perspective de la rentrée scolaire 2018/2019. Concernant la traduction des documents administratifs vers tamazight, le SG du HCA a signalé l’organisation d’ateliers de traduction lesquels auront pour tâche la traduction de publications jugées importantes.

Le dernier atelier du genre a été organisé à Timimoun et a donné lieu à l’installation d’une commission, formée d’universitaires et de spécialistes en traduction, chargée de traduire un nombre de documents administratifs relevant de certains départements ministériels, «sur leur propre demande», a précisé M. Assad, citant les ministères des Ressources en eau, de l’Energie et des Transports. (APS)