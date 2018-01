CéLéBRATION DE YENNAYER : Les vœux de M. Kaouane

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a adressé ses vœux aux Algériens à l’occasion de la nouvelle année. «A l'occasion du Nouvel an amazigh, je tiens à adresser à toutes les Algériennes et à tous les Algériens mes vœux les plus chers de paix, de bonheur et de prospérité», a indiqué le ministre dans son message. Ce dernier est conclu par cette formule : «Assegas amegas 2968».