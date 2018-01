Dans la LUCARNE : La grève et les résultats escomptés

Dans notre football, même au niveau de son élite, on est en train de connaître quelques " «bizarreries» qui ne vont pas au fond des choses. On croit avoir bien fait, mais, en vérité, cela ne peut que compliquer la tâche encore plus, et les droits recherchés par moult prouesses ne pourront pas être concrétisés. C'est ainsi que la situation du club de Ligue1, le RC Relizane, qui était déplorable la saison écoulée, avec les problèmes financiers qui avaient «plombé» l'équipe, est en train d'être vécue même durant ce présent exercice. C'est vrai que si le RCRelizane, qui était en Ligue1, a rétrogradé au palier inférieur, c'était à cause du même problème. C'est-à-dire que la direction du club n'arrive toujours pas à honorer ses engagements par rapport à ses joueurs. Face à l’inertie de l'équipe dirigeante, les joueurs recourent généralement à la grève pour se faire entendre. La saison passée, ce procédé a eu l’effet escompté, puisque nombreux sont les joueurs qui se sont fait payés. Ce qui avait permis au club de réussir une très bonne phase retour. Sans les trois points défalqués par la commission de discipline de la LFP, le club n'aurait pas rétrogradé en Ligue2. Il a été meilleur que pas mal d'équipes. Tous les observateurs avaient pensé que ce club avait réussi à régler les choses d'une manière définitive. C'est-à-dire que l'histoire des ennuis financiers sont derrière l'équipe. Eh bien même en Ligue2, on peut dire qu'on est à la même case départ. Les joueurs ne sont pas toujours payés. Certains accusent jusqu'à 06 mois de retard alors que, selon la règlementation de la CRL, si «un club ne paye pas un joueur 3 mois et un jour, celui-ci peut présenter son dossier et avoir gain de cause. C'est-à-dire qu'il peut être libéré et opter pour un autre club le plus normalement du monde. Cette saison aussi, les joueurs, et pas des moindres, avaient introduit des recours auprès de la CRL dans l'optique de se faire entendre et qu'ils peuvent être libres de partir, faute pour le club de ne pas avoir honoré ses engagements. Toutefois, entre le désir et la réalité, il y a tout un monde, puisque cette fois-ci, les joueurs ont été déboutés, puisque la CRL ne leur a pas donné raison, mais a été du côté de la direction du club relizanais. «La direction du RC Relizane a eu gain de cause dans les litiges financiers qui les opposent à plusieurs de ses joueurs ayant recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL). La CRL, qui a traité le dossier, a jugé que la direction relizanaise a honoré ses engagements vis-à-vis des joueurs plaignants, et dont la plupart d'entre eux, à l'image de Derrag et Guebli, aspiraient, en déposant plainte auprès de cet organisme, à bénéficier de leurs lettres de libération. Les règlements en vigueur autorisent, en effet, tout joueur n'ayant pas été payé pendant trois mois et un jour de solliciter la CRL pour une éventuelle libération automatique. Les joueurs du RCR avancent n'avoir pas perçu six salaires.» C'est l'une des rares fois où la CRL vient du côté de la direction sentant un vice de forme dans la démarche des joueurs. Ils ont utilisé celle-ci dans l'optique de se faire libérer par le club du fait qu'ils ont d'autres ambitions de trouver un club preneur assez «friqué». Cela n'a pas marché pour eux, puisque la CRL affirme sans ambages que le club, notamment sa direction, a «honoré ses engagements». Tel est pris qui croyait prendre. Ce club n'a pas fini de nous surprendre par ses sorties intempestives liées souvent aux problèmes d'argent qui sont récurrents à Relizane. A quand le retour à la normale ? La question reste posée.

Hamid Gharbi