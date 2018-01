match amical : Algérie 4 – Rwanda 1

En rencontre amicale de préparation disputée hier au stade El-Minzeh de Tunis, l’équipe nationale de football, constituée uniquement

des joueurs locaux, a étrillé son homologue du Rwanda par le score sans appel de 4 buts à 1.

Le Rwanda a présenté son équipe nationale A’, qui prépare le CHAN-2018, qui se déroulera au Maroc. Les Verts ont produit un beau football et largement dominé leur adversaire du jour, comme le témoigne à juste titre le score large en leur faveur. L’arrière central de l’USM Alger, Farouk Chafaï, s’est illustré dans ce match en réussissant un joli doublé. Il a ouvert la marque pour l’Algérie d’un joli coup de tête, suite à un corner intelligemment botté par Benmoussa (10’).

C’est ensuite autour du buteur du championnat et attaquant du CS Constantine, Mohamed-Amine Abid, qui double la mise sur une superbe tête plongeante (24’). Chafaï inscrira cinq minutes plus tard sa seconde réalisation (29’), corsant l’addition pour les guerriers du désert.

Le Rwanda réduira la marque par l’entremise de Kamanbya (80’). Mais le score n’en restera pas là, puisque le talentueux attaquant de l’USM Bel-Abbès, Bouguelmouna, portera l’estocade en plantant une 4e banderille pour les Algériens. Soit une large victoire des Verts qui augure de lendemains enchanteurs. Depuis la nomination de Rabah Madjer à la tête de la sélection nationale, avec à ses côtés Meziane Ighil et Djamel Menad, l’EN est en train de relever la tête et réalise de bons résultats. Pourvu que cela dure !

Mohamed-Amine Azzouz