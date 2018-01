stade Akid Lotfi de Tlemcen : La rénovation finalisée

Les travaux de réhabilitation du stade de l’Office du parc omnisports de wilaya (OPOW) «Akid Lotfi» de Tlemcen ont été finalisés, a-t-on appris mardi du wali à l’issue d’une visite d’inspection de cette infrastructure. Les travaux ont consisté en la pose d’une nouvelle pelouse en gazon artificiel de dernière génération, la réalisation d’une nouvelle piste d’athlétisme en gomme et d'un nouvel écran géant, outre la réhabilitation duvestiaire (joueurs et arbitres), la mise en place de nouveaux bancs, la peinture et le ravalement de tout le stade (intérieur et extérieur), a indiqué Ali Benyaiche à la presse. Cette action, très attendue, a été réalisée à partir de reliquats d’opérations inscrites à l’intitulé de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya, a souligné le responsable de l’exécutif, faisant savoir que la tribune de presse bénéficiera de lignes téléphoniques et d'Internet Wifi qui seront installées par «Algérie Telecom». Selon le DJS, Abed Bouraoui, un montage financier de 75 millions de dinars a été nécessaire pour mener à terme ces travaux. S’agissant de la nouvelle pelouse, le wali a expliqué que devant l’impossibilité d’entretenir techniquement le gazon naturel, il a été décidé la pose de cette pelouse artificielle de dernière génération sur une couche de souplesse qui amortit les gestes des joueurs, faisant savoir que le drain réalisé sur place a entièrement dégagé les eaux des dernières fortes pluies. À cette occasion, le wali a visité les différentes structures touchées par l’opération de réhabilitation, annonçant que la commission d’homologation des stades de la Ligue de football inspectera, jeudi, le stade de l’OPOW, avant le déroulement du premier match du WAT le 19 janvier courant contre l’ASO Chlef. Les joueurs du Widad, qui ont été renforcés par leurs anciens camarades Belatrèche Oussama (ex-JS Saoura) et Hadji Abou El Kassim (ex-CRB Ain Fekroun), ont effectué leur premier entrainement sur la nouvelle pelouse. Enfin, l’unité d’hébergement, de soins et de récupération, lancée en travaux au niveau de l’OPOW, sera réceptionnée dans les tout prochains jours, selon le DJS, qui a indiqué qu’elle offre près de 80 lits répartis sur 32 chambres.