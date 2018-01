16es de finale de la coupe d’Algérie de football seniors : Les grosses cylindrées sans pépins

Le CRB Dar El-Beida accueille, aujourd’hui, la formation de l’ES Besbes, dans le cadre des 16es de finale de la coupe d’Algérie de football (seniors), qui se dérouleront sur quatre jours.

Une rencontre ouverte à tous les pronostics, tant l’équipe locale peine à s’exprimer à domicile. Evoluant dans le championnat amateur (groupe centre), le CRBDB, qui occupe la quatorzième position au classement, s’est incliné à Dar Beida (1-2) face au NC Magra. De son côté, l’ESB, qui occupe la septième place au championnat inter-région (groupe Est), a été tenu en échec at home (0-0) par le leader IRB Hadjar. Le programme de ce tour, qui se poursuivra demain, vendredi, propose de belles empoignades, à l’image de DRB Tadjenanet-MC Saida. Les poulains du coach Belatoui, qui flirtent avec la zone de relégation en championnat, tenteront de briller en coupe pour retrouver la sérénité et se relancer. De son côté, le Mouloudia de Saida, pratiquement écartée de la course à l’accession, mettra tout son poids dans cette compétition pour essayer de s’illustrer, en allant le plus loin possible afin de sauver sa saison. Trois autres formations de l’élite, en l’occurrence PAC, CRB et OM, effectueront leur entrée en lice ce vendredi. L’Athletic Club de Paradou se déplacera à El Bayadh pour affronter le club du championnat national amateur, le MCEB. De son côté, l’Olympique de Médéa ira à Guelma croiser le fer avec l’équipe de l’IRB Belkheir, alors que le Chabab Riadhy de Belouizdad reçoit la modeste formation du CRS illizi. Les pensionnaires de la Ligue Une sont certes donnés favoris pour ces confrontations, à priori déséquilibrées. Attention toutefois à l’excès de confiance. Dame coupe, capricieuse à souhait, a souvent joué des tours aux plus avantagés. Par ailleurs, le leader de la Ligue Deux, AS Ain M’lila, sera hôte de l’IB Lakhdaria, défait à domicile (1-2), le week- end dernier, par l’avant-dernier au classement du groupe centre, à savoir le MB Rouissat. Face à une formation qui peine à trouver son équilibre dans le championnat national amateur, les poulains du coach Hadjar auront normalement l’après-midi tranquille. De son côté, le MO Béjaïa, sans entraîneur après avoir enregistré le départ de Biskri de sa barre technique, se rendra à Saïda pour affronter la formation du MB Hassasna. Les coéquipiers de Boucherit devront faire preuve de beaucoup de détermination pour espérer sauver sa peau à l’occasion de ce périlleux déplacement.

R. M.



Première partie du programme

complet des 16es de finale :

Aujourd’hui jeudi :

- A Alger (Dar El-Beida) : CRB Dar Beida - ES Besbes (14h30)

Demain, vendredi, 12 janvier 2018 :

-A Bayadh (OPOW) : MC El Bayadh - Paradou AC (14h30)

-A Guelma (OPOW Souidani Boudjemaâ) : IRB Belkheir - Olympique Médéa (14h30)

-A Khroub : ASM Ain M’lila - IB Lakhdaria (14h30)

- A Tadjenanet : DRB Tadjenanet - MC Saida (14h30)

A Saida : MB Hassassna - MO Béjaïa (14h30)

A Blida (Brakni) : CR Zaouia - NC Magra (14h30)

-A Alger (20-août 1955) : CR Belouizdad - CRS Illizi (16h00)