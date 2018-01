Grand angle : Condamnable

Dans le monde des affaires, où il a fait sa fortune, le président américain Donald Trump est sans nul doute un «génie», comme du reste il aime à se qualifier lui-même. Car pour réussir dans ce monde à part et devenir un «magnat de l'immobilier» il faut assurément avoir des qualités qui ne sont pas à la portée du premier venu. Sans cela, les milliardaires se ramasseraient à la pelle à travers le monde ! Ce qui est loin d’être le cas. Reste toutefois à se poser la question de savoir si une réussite avérée dans le business peut faire l’objet d’un «copier-coller » dans le monde politique, régi par des us et coutumes, voire une éthique et une déontologie, qui sont censées être loin de celles qui prévalent dans le monde des affaires où tous les coups sont permis pour obtenir des marchés , et ce, en dépit de l’existence d’instances de surveillance et de régulation ? Ce débat, lancé depuis l’élection du 45e président des USA, a été relancé par la publication du livre du journaliste Michael Wolff intitulé «Fire and Fury inside the Trump White House» ( Le feu et la colère dans la Maison Blanche de Trump). Un livre qui présente Donald Trump comme «inapte» à gouverner la première puissance mondiale. En réaction à cette accusation, lui-même et ses collaborateurs ont mis en avant des arguments, dont justement celui de sa réussite en affaires, pour rassurer sur ses aptitudes à occuper de telles fonctions. «Le président est un génie politique qui a gagné contre 17 personnes incroyablement talentueuses» lors des primaires républicaines, «qui a renversé la dynastie Bush, qui a renversé la dynastie Clinton», a déclaré un de ses conseillers à la Maison Blanche. Certes, mais sa gouvernance des affaires politiques internes et externes est -elle pour autant celle qui était attendue du président d’un pays comme les USA ? Lors de son premier discours à l’ONU, Donald Trump a dénoncé les Etats voyous qui ne respectent pas la légalité internationale et usent de procédés pour le moins discutables pour parvenir à leurs fins. Pourtant ce que lui fait, notamment dans le volet politique étrangère, n’est guerre différent. Et pour cause. Il use du poids financier et de la puissance militaire de son pays pour tenter de forcer la main aux autres Etats ou organisations. Sa décision, à titre d’exemple, e priver le Pakistan et la Palestine d’aides financières, ou encore ses intentions annoncées de réduire ses donations à l’ONU et ses agences est une pratique condamnable car elle n’est ni plus ni moins qu’une forme de chantage pratiquée par une administration qui veut s’arroger le droit, obtenir par tous les moyens ce qu’elle désire. Pour preuve, la décision par Washington de ne pas accorder l’aide financière américaine aux Palestiniens est motivée par le refus de ces derniers de discuter d'une solution pacifique au conflit palestino-israélien. La décision de Trump est dénoncée par le directeur de Human Rights Watch, la qualifiant de «rancunière» et de «tactique d'intimidation». En fait elle est à contrario de la démarche diplomatique conseillée pour relancer les négociations de paix dans l’impasse depuis plusieurs années.

Nadia K.