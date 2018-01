Transport du personnel pétrolier : Nouvelle convention entre Tassili Airlines et l’ENSP

Dans le cadre de l’accroissement de son activité de transport du personnel pétrolier, la compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) a signé hier une nouvelle convention avec l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP).

L’accord signé au siège de l’ENSP se trouvant à Hassi Messaoud engage les deux entreprises filiales du Groupe Sonatrach. Tassili Airlines assure le transport des employés de l’ENSP de et vers les sites pétroliers, autant pour ceux situés dans la région sud que ceux du nord du pays. Les deux PDG de la compagnie TAL et de l’ENSP, respectivement MM Belkacem Harchaoui et Mansour Kerris, se sont félicités de l’avènement de cette nouvelle convention eu égard à son impact certain en termes de développement de ces deux filiales de la compagnie nationale des hydrocarbures. Dans une déclaration à la presse, le PDG de Tassili Airlines a tenu d’abord à mettre en relief la qualité de la prestation qu’offre la compagnie qu’il dirige, tout à fait conforme aux standards internationaux. En la matière, M Harchaoui n’a cessé de répéter tel un leitmotiv que la sécurité et le confort dont bénéficiera le personnel de l’ENPS sont les mêmes que pour tous les autres passagers transportés à bord des appareils de Tassili Airlines.

Selon son Pdg, la convention paraphée hier s’ajoute à une série d’autres contrats similaires signés avec d’autres filiales et associations de la Sonatrach. Des contrats qui sont le fruit de négociations axées essentiellement autour de l’exigence d’offrir les meilleures conditions aux personnels pétroliers transportés, a-t-il fait comprendre.

Il met l’accent en outre sur la nécessaire consolidation de la place qu’occupe la compagnie TAL dans le transport domestique. M. Harchaoui évoque un objectif prioritaire dans la stratégie du développement de la compagnie. C’est dans cette perspective que s’inscrit d’ailleurs la prochaine acquisition de trois appareils de type Boeing 737/800, dont la réception est attendue pour le mois de septembre de cette année, a-t-il également informé. «Ces nouveaux appareils seront destinés, dans un premier temps, à renforcer le charter pétrolier afin de consolider son rôle en matière d’accompagnement des travailleurs du secteur de l’énergie en général et ceux du groupe Sonatrach en particulier», explique-t-il. L’autre objectif de Tassili Airlines porte sur le déploiement africain, à court terme, et ce parallèlement à l’ambition, voire la détermination d’assurer un développement continu des vols charters au profit du groupe Sonatrach et ses filiales, ainsi que le transport national et international, fera savoir encore M. Harchaoui. Pour sa part, le PDG de l’ENSP, Mansour Kerris, estime que le transport aérien, comparativement au transport terrestre, «reste toujours le moyen le plus fiable, sécurisé et adapté aux spécificités et aux besoins du personnel de l’entreprise qui totalise, actuellement, un effectif de plus de 3.000 travailleurs».

Dans cette optique, il informe que des discussions sont engagées avec la compagnie TAL traitant de la possibilité des interventions aériennes en cas d’urgence dans les chantiers éloignés ou encore pour ce qui est de l’évacuation de travailleurs victimes d’un accident du travail.

Karim Aoudia