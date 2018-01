Constantine : Plusieurs malfaiteurs arrêtés

Les éléments de la Sûreté de wilaya ont procédé, ces derniers jours, à la mise hors d’état de nuire de plusieurs malfaiteurs, et ce, aux motifs de vol à l’arraché, vol par effraction, port d’armes prohibées et trafic de produits stupéfiants. La semaine passée, les éléments de la 7e Sûreté urbaine ont agi suite à la plainte de vol du sac à main d’une citoyenne à la cité Boussouf, contenant ses papiers, un téléphone portable et une somme d’argent, alors que cette dernière se trouvait dans sa voiture. La reconnaissance de l’agresseur au commissariat par la victime, d’après des photos qui lui ont présentées, a permis aux policiers de procéder rapidement à son arrestation au niveau de la même cité. À l’issue des procédures pénales, le suspect, âgé de 36 ans, a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent. Dans la même semaine, à la nouvelle ville Ali Mendjeli, ce sont les équipes pédestres de la Brigade de répression du banditisme (BRB) qui ont mis fin aux agissements de 3 malfaiteurs, âgés entre 24 et 30 ans, lors d’opérations menées séparément, et mis la main sur une épée artisanale, trois couteaux dont deux de marque Okapi, une bombe lacrymogène ainsi que 10 comprimés psychotropes de type Ecstasy. Dans la même ville, les éléments de la police judiciaire de la 3e Sûreté urbaine ont arrêté en flagrant délit un cambrioleur de 24 ans qui s’était introduit par effraction, durant le weekend, dans une villa sise à l’unité de voisinage 5. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal du Khroub.

Issam B.