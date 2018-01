REGARD : Le phénomène « CHIHUAHUA » arrive

Nos villes, comme toujours, ne sont plus à l’abri de l’insalubrité. On voit tous les jours des signes qui ne trompent pas de «l’avancée » spectaculaire du phénomène de la dégradation du cadre de vie et de la pollution, sous toutes ses formes, un phénomène devenu une plaie difficilement cicatrisable. On a beau faire pour astiquer nos quartiers et nos rues, mais on est toujours devancé par l’ampleur de ce phénomène qui semble de plus en plus indomptable, résistant aux mesures et dispositions prises afin de juguler ce problème et même aux bonnes volontés d’en finir, une bonne fois pour toute, des citoyens. Nos villes, c’est une réalité, ne se portent pas bien. C’est un diagnostic que tout le monde peut faire en sillonnant les rues d’Alger, pas seulement, mais également des autres villes qui n’échappent point à ce mal qui les rongent. Le pollueur, cette fois-ci, est d’un autre genre et d’une autre matière aussi. En effet, le fautif, le criminel, n’est pas le fameux sachet en plastique, malmené, voire écorché par les écologistes et nous tous, à chaque coin tournant. Non, il ne s’agit pas de ce contenant noir décrié. Il existe, à vrai dire, un pestilentiel plus dangereux et plus envahissant, dont les traces sont facilement remarquables. Ce sont tout simplement ces fameux grains de tournesol. Eh oui, il est question du «chihuahua », transformé carrément en phénomène social. Les enfants, les adultes, on ne parle et ne jure que par ce produit, vivement recommandé par les amateurs de ce fruit sec, à bas prix. L’addition, c’est un fait, s’élargit, du coup à «chihuahua » devenant une véritable menace, pour notre environnement envahit par les déchets de cette nouvelle tendance. Les épluchures de glibette jonchent le sol de nos rues, nos trottoirs et nos ascenseurs aussi ne sont pas épargnés. Ils sont partout, agressant notre champ de vision. Impossible de garder nos quartiers propres, malgré les efforts consentis par les éboueurs, femmes de ménages et autres agents d’entretien qui s’adonnent, à préserver notre cadre de vie. Seulement, c’est peine perdue, est-on tenté de dire avec tous ces déchets partout. Une fois de plus, l’environnement est victime de mauvaises habitudes qui ont la peau dure.

Samia D.