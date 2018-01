Tizi Ouzou : Reprise des cours

Le CNAPESTE a décidé, hier, de mettre fin à son mouvement de grève qui a paralysé plusieurs établissements scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou durant près de deux mois. La décision de reprise des cours à partir d’aujourd’hui a été prise à l’issue d’une réunion ayant regroupé hier les représentants du cnapeste et le directeur local de l’éducation en présence du P/APW et le chef du cabinet du wali de Tizi-Ouzou ainsi que les représentants des parents d’élèves qui se sont portés garant de l’accord mettant fin à la grève et portant sur la satisfaction des revendications des grévistes. L’accord conclu entre les deux parties, syndicat et direction de l’éducation, a porté sur la mise en congé d’office d’un chef de service et le départ à la retraite d’un chef du bureau au niveau de la direction de l’éducation, en plus de l’engagement des grévistes à assurer des cours de rattrapage pour permettre aux élèves touchés par cette grève d’être à jour.

L’annonce de cette nouvelle du dénouement de ce conflit, qui n’a que trop duré, a été accueille avec soulagement par les élèves et leurs parents.

Bel. Adrar