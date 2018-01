Centres de formation professionnelle : Près de 80% des sortants recrutés

Le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a fait savoir, mardi dernier à Alger, que près de 80% des sortants des centres nationaux de la formation ont été retenus par les entreprises économiques, où ils ont effectué leurs stages pratiques. Intervenant devant la commission des Finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l’examen de la loi portant règlement budgétaire de 2015, le premier responsable du secteur a mis l’accent sur l’importance de renforcer et d’élargir la coopération entre les centres nationaux de la formation professionnelle dans les 48 wilayas et les différentes entreprises économiques sur les 48 wilayas. Il a qualifié les entreprises dynamiques de partenaires clés car elles accordent une chance aux jeunes qui ont bénéficié d’une formation d’accéder au monde de l’emploi. De plus, selon le ministre, cette stratégie vise, entre autres, à former une main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins de l’économie nationale. Il a indiqué que le secteur de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur assure chaque année la formation de 700.000 stagiaires dans les différents modes et spécialités. Après avoir indiqué qu’à travers la conclusion de conventions et la création d’un centre d’excellence en coordination avec les entreprises pionnières dans certaines spécialités, M. Mebarki a souligné que son administration accorde une importance particulière à l’apprentissage. Le ministre a indiqué que le secteur compte ouvrir des spécialités adaptées aux spécificités de chaque wilaya région, afin de répondre aux besoins du développement local. Il est à rappeler qu’à chaque visite d’inspection aux wilayas, le ministre souligne la nécessité de consacrer une place importante à l’adéquation formation-emploi en se rendant dans plusieurs entreprises pour mesurer la mise en œuvre de ce segment de la formation. Tout en insistant particulièrement sur la nécessité de développer une formation utile allant dans le sens d’une insertion professionnelle et des exigences du développement. Il met l’accent sur le segment inhérent à la formation par apprentissage.

Hichem Hamza et Agences