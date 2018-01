Hadj 2018 : Début des inscriptions au tirage au sort aujourd’hui

Dans le cadre de la préparation de la saison du pèlerinage 2018, les inscriptions au tirage au sort débuteront dès aujourd’hui, indique le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

« Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales porte à la connaissance des citoyens et des citoyennes désirant participer au tirage au sort pour le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, au titre de l’année 2018, que les inscriptions débuteront jeudi 16 février 2018», peut-on lire dans un communiqué dont El Moudjahid détient une copie.

Le ministère de l’Intérieur a décidé d’augmenter l’écart entre les deux hadj à 7 ans au lieu de 5 ans qui était appliqué dans les années précédentes et cela pour permettre à d’autres candidats de bénéficier du tirage au sort du Hadj.

L’inscription se fait sur le site du ministère de l’Intérieur www.interieur.gov.dz à toute heure et durant tous les jours de la semaine, à condition d’indiquer la commune de résidence effective, précise la même source.

«Les personnes qui ne disposent pas de connexion internet peuvent se faire inscrire au niveau du siège de leur commune de résidence, via le site intranet du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, durant les jours ouvrables et horaires de travail», lit-on encore.

S’agissant des conditions d’inscription, le document précise qu’il est aussi possible de s’inscrire directement en renseignant le formulaire mis à la disposition des citoyens âgés de 19 ans et plus à la date d’inscription.

Ainsi, le concerné doit transcrire l’adresse de sa résidence effective. La femme mariée doit préciser son nom de jeune fille et de son mari, ainsi que le nombre d’inscriptions précédentes et consécutives durant les dix dernières années.

L’inscription de la femme âgée de moins de 45 ans, selon la même source, ne peut se faire sans le mahrem légal, tout en veillant à déterminer le lien de parenté avec ce dernier.

Le ministère de l’Intérieur informe, en outre, l’ensemble des citoyennes et citoyens que la clôture des inscriptions est fixé au 31 janvier, et que la procédure du tirage au sort aura lieu le 10 février 2018.



2.000 places réservées aux candidats âgés de 70 ans et plus et dont les noms n’ont pas été tirés au sort dans les précédentes éditions



Il y a lieu de rappeler que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a chargé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, de désigner une délégation multi-sectorielle qui s’est rendue en décembre dernier en Arabie saoudite pour préparer le séjour des pèlerins algériens.

Cette délégation est chargée de signer des contrats qui peuvent s’étaler sur plusieurs années en matière d’hébergement et de transport. A cet effet, le gouvernement a mobilisé quelque 12 milliards de dinars au profit de cette délégation qui devra désormais être permanente.

On apprend que 2.000 places seront réservées pour les candidats âgés de 70 ans et plus et dont les noms n’ont pas été tirés au sort dans les précédentes éditions.

En ce qui concerne le “Hadj VIP”, le Premier ministre interdit tout traitement exceptionnel aux responsables algériens qui accomplissent le Hadj, sauf si ces derniers payent des frais supplémentaires auprès des agences de voyages proposant des services VIP. Cependant, les agences de voyages n’ayant pas rempli dûment leur mission lors de la dernière saison seront définitivement radiées, a ordonné le Premier ministre.

Par ailleurs, M. Ouyahia a chargé le ministre des Affaires religieuses de négocier avec les autorités saoudiennes une augmentation du quota de pèlerins accordé à l’Algérie.

Sarah A. Benali Cherif