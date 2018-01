Compétences du Conseil d'État et réinsertion sociale des détenus : Adoption des projets de loi

Le Conseil de la nation a adopté, hier, lors d’une séance plénière, les deux projets de lois relatifs aux compétences du Conseil d'État et à l'organisation des établissements pénitentiaires et réinsertion sociale des détenus. Avec en effet 126 voix pour, soit 100% des votants, les sénateurs ont souhaité, par cette adoption, exprimer leur «satisfaction» de voir ces deux textes «renforcer» les acquis arrachés ces dernières années en matière de réforme de la justice, et «consolider» l’État de droit, pour paraphraser le président de la commission des affaires juridiques et administratives, et des droits de l’homme et l’organisation locale et l’aménagement du territoire et le découpage territorial.

S’exprimant, à l’issue du vote, le ministre de la Justice, garde des Sceaux assure que l’adoption des lois en question constitue une avancée «notable dans le processus de la réforme de la justice et s’inscrit en droite ligne avec la nécessité d’adapter notre arsenal législatif avec les mutations qui s’opèrent sur la scène régionale et internationale». «C’est ce que stipule d’ailleurs le programme du Président de la République dans son chapitre de la justice. D’où l’intérêt de mettre le cap sur les TIC, les technologies de l’information et de la communication, de promouvoir les droits de l’homme, mais aussi de préserver les droits fondamentaux des citoyens», a expliqué Tayeb Louh, qui avait, rappelons-le, présenté la veille, devant les membres du Conseil de la nation, les deux textes.

Le premier concerne le projet de loi organique relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et le second est le projet de loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus. Pour ce dernier texte, la grande nouveauté est incontestablement l’application du système de mise sous surveillance électronique, intégré dans le système judiciaire en 2015 comme alternative à la détention provisoire, et ce à travers le port par le détenu du bracelet électronique qui permet de le localiser dans le lieu fixé dans la décision du juge d'application des peines.

Du coup, l'Algérie sera le premier pays arabe et le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud à recourir à ce moyen juridique «moderne», en vigueur en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Le ministre avait indiqué, à ce propos, que l'objectif de l'introduction des peines alternatives dans la politique pénale du pays était la «réinsertion sociale» des détenus et la «limitation» de la criminalité, et souligné que la réforme de la politique pénale s'articule autour des peines alternatives, et «non seulement» coercitives.

Selon Tayeb Louh, ce procédé a pour objectif de contribuer à la réussite de la réinsertion sociale du bénéficiaire en lui permettant de purger sa peine ou la peine restante à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, à savoir 3 ans au maximum, et, partant, de limiter les cas de récidive. «Il vise également à réduire les dépenses de prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires et à pallier le problème de surcharge. Cette disposition de la loi permettra de réduire de moitié les frais de prise en charge des détenus qui grèvent le Trésor public», a-t-il ajouté.

Concernant le projet de loi organique relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux avait soutenu que l’amendement de ce texte permettra de «consacrer» les dispositions prévues dans la Constitution révisée, notamment l'article 142 qui permet au Conseil d'État d'émettre un avis sur les projets d'ordonnances promulgués par le Président de la République durant les vacances parlementaires. Parmi les amendements introduits, le texte prévoit qu'en cas de vacance de l'APN ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, pour des questions urgentes, légiférer par ordonnance après avis du Conseil d'État.

S. A. M.