Des festivités officielles pour célébrer le nouvel an

Yennayer est célébré pour la première fois en Algérie à travers un programme officiel de festivités pour célébrer le premier jour de l'An amazigh, récemment réhabilité et consacré fête nationale. Le passage à l'an 2968 du calendrier berbère, correspondant au 12 janvier, se caractérise cette année par des festivités multiples et diversifiées, assignées à un programme officiel élaboré par les ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Haut-Commissariat à l'amazighité (Hca). Dans cet élan, les établissements culturels ont tracé un programme qui s'étalera sur toute l'année 2018, placée sous le signe de la célébration du patrimoine culturel amazigh dans sa diversité, à travers la tenue de semaines culturelles à travers toutes les régions d'Algérie. Différentes animations dont des projections de films, des représentations théâtrales et des ateliers d'apprentissage de tamazight (langue officielle depuis 2016) font partie de ces festivités lancées officiellement le 6 janvier à Ghardaïa. Dans toute l'Algérie, à l'instar de Béjaia, Annaba, Boumerdès, Bouira ou encore Tizi Ouzou, ce sont des conférences en rapport avec la langue et la culture amazighes ainsi que des manifestations restituant l'art culinaire ancestral, entre autres, qui marqueront Yennayer. Saïda a choisi d'accueillir le nouvel an berbère par la tenue d'un salon du livre dédié à la culture amazighe, alors qu’Alger se joint aux célébrations de Yennayer par des animations artistiques et des expositions de costumes traditionnels, notamment. Des galas artistiques sont également prévus à l'attention des Algériens établis à l'étranger. De son côté, le ministère de la Jeunesse et des Sports a programmé du 10 au 12 janvier plusieurs festivités à Alger et Tizi-Ouzou, où un défilé de troupes folkloriques est prévu. Le programme du HCA s'étalera jusqu'au 20 janvier dans d'autres villes.

Une des plus anciennes fêtes populaires en Algérie et dans la région nord-africaine



La double dimension culturelle et historique que revêt Yennayer est mise en valeur dans plusieurs villes d'Algérie par la célébration de rites populaires, dans la tradition propre à chaque région. Diversement célébrée, la fête de Yennayer met davantage à l'honneur des traditions culinaires ancestrales, à l'instar de «Amensi n Yennayer», soumis au rite du sacrifice (Asfel) d'un coq qui accompagnera le traditionnel couscous préparé à l'occasion avec une variété de légumes et consommé en famille, comme en Kabylie et dans les Aurès. Chez les Beni Senouss (Tlemcen), Yennayer est fêté dans la convivialité et la solidarité des habitants qui organisent un carnaval, «Ayred» (le lion), en souvenir, selon la légende, de Chechnaq, le fondateur d'origine berbère de la XXIIe dynastie des pharaons. Alliant plusieurs rites et traditions, Ayred, qui dure trois jours, est célébré annuellement avec les habitants déguisés et paradant dans les rues au rythme des chants champêtres traditionnels. Dans le Chenoua (Tipasa), Yennayer est accueilli par la préparation de plats traditionnels, notamment le pain préparé avec des herbes sauvages, dans une tradition qui exclut les épices et les ingrédients acides pour que l'année qui commence soit douce et prospère.

Les enfants, eux, ont droit à «trèze», un mélange de bonbons, de dattes et de fruits secs, spécialement prévu pour cette fête. Blida et Médéa préparent «El Aâm» avec des plats traditionnels à base de viandes, de pâtes, suivis de gâteaux traditionnels comme «rfiss», un mélange de galettes émiettées, de semoule et de dattes.

Les Touareg fêtent Yennayer, appelé «Tafaski» en tamacheq, par des chants et des danses exécutés sur des rythmes tindi, tandis que les habitantsq du M'zab marquent la fête du nouvel an par «rfiss», un plat du terroir à base de semoule, de sucre, de lait et d'œufs, ou encore une variante de couscous, appelé également «seksou» dans cette région du petit sud algérien. Yennayer, qui signifie «premier jour du mois», est le premier jour de l'an du calendrier agraire amazigh qui correspond au 12 janvier du calendrier grégorien. Il est fêté dans toute l'Afrique du Nord, et jusqu'aux Iles Canaries où subsistent des survivances de la tradition berbère, ainsi que dans certaines régions du Sahel. L'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord à réhabiliter Yennayer. (APS)

Occasion chargée de symbolique historique

Yennayer marque l’anniversaire de la victoire du roi Sheshonq ou Chachnaq en 950 avant J.-C. sur le pharaon Ramsès et ses armées, a noté Mohamed Salah Ounissi, chercheur en histoire et patrimoine auréssiens et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Sur le plan social et économique, l’occasion du nouvel an agraire est un moment d’espoir en une nouvelle saison agricole et une sorte de fête agraire, a encore relevé Ounissi. Pour ce chercheur, Yennayer fait partie d’une série de fêtes à forte charge symbolique et à dimensions sociales profondes, à l’exemple de «Thifessouine» qui est la fête du printemps, Ansla qui célèbre l’avènement de l’été ou encore «Leftira» qui marque la période froide de fin de printemps et «Nissane» (fin avril) qui donne lieu à des rencontres de récitals poétiques et d’invocation des pluies. La symbolique de yennayer est surtout liée à l’espoir en une année pleine de bienfaits et d’abondance, relève Ounissi qui assure que c’est ce renouveau que traduit la tradition de changer «Athafi ou Ingane» (pierres de cuisson) par d’autres nouvelles et l’habitude des femmes de placer sur le seuil des portes des maisons des herbes fraîches cueillies la veille dans la montagne. (APS)