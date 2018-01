CELEBRATION DE YENNAYER : Réappropriation à travers son officialisation

L’officialisation de Yennayer, récemment décidée par le Président Bouteflika, a «libéré» tous les Algériens, affirme l’anthropologue Ouisa Galleze, appelant les chercheurs à écrire l’histoire autour de cette fête et des mythes qui l’entourent. «L’officialisation de Yennayer a libéré tout le monde car, au-delà de la journée chômée et payée, à présent nous ne sommes plus dans la revendication, mais, installés dans un fait reconnu. Yennayer est à nous et nous appartient», a déclaré la chercheure en anthropologie culturelle et docteur en philosophie, dans un entretien à l’APS.



Tout en estimant que cette décision «consolidera l'unité nationale», la spécialiste des questions liées au patrimoine considère, également, que cette officialisation octroie à Yennayer de cette année un cachet «particulier», comme l’a été celui de 2016, avec l’officialisation décrétée de tamazight. «C’est une réconciliation, pas uniquement avec son histoire, mais avec soi-même et son identité, car, on ne peut se réconcilier avec soi-même que si on reconnaît toutes les parties de son histoire. Yennayer est un de nos chromosomes qu'il faut remettre en place pour retrouver notre équilibre», a-t-elle expliqué. Elle se félicite que «depuis quelques années, les femmes sortent en robes kabyles pour marquer cette journée que dans les marchés, une décoration spécifique à cette fête existe rappelant celle de Noël ailleurs», alors qu’auparavant, a-t-elle ajouté, les festivités liées à Yennayer étaient plus timides, pratiquaient à huis clos et les conférences organisées à ce sujet n’étaient pas tolérées. Désormais, selon elle, il n’est pas question «uniquement de couscous et de volaille mais de savoir qu'allons-nous en faire. Il y a lieu d'abord de commencer à expliquer Yennayer à tout le monde, ce qui a été déjà fait par le passé, mais pas suffisamment». A présent que Yennayer est inscrit dans l’officiel, il y a lieu ensuite, selon Mme Galleze, de «commencer à écrire l'histoire des peuples à travers cette fête, de chercher les mythes qui tournent autour et de comprendre comment il peut être un élément fédérateur» entre Algériens, relevant que cette officialisation offre «un terrain large et fertile» pour la recherche en la matière.



Fête familiale, communautaire et populaire



«Yennayer, fête familiale, communautaire et populaire, qui existe depuis la nuit des temps, est célébrée dans les quatre coins de l’Algérie, ainsi qu’au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Egypte (Siwa)... Elle est donc nord-africaine mais aussi régionale dès lors qu’elle existe au Mali et au Niger», affirme-t-elle, ajoutant qu’elle existe même dans les Iles Canaries et surtout en Nouvelle Calédonie, grâce aux déportés algériens. Ce qui est certain, a-t-elle relevé, est que Yennayer est une fête «très ancienne et tout à l’honneur» des habitants d’Afrique du Nord, anciennement les Libyques et plus récemment les Amazighs de la célébrer jusqu’à ce jour. Quant à la question de savoir à quand remonte précisément sa naissance, l’anthropologue est catégorique : «On ne le sait pas exactement, sans doute depuis que l'homme existe et qu'il a pris conscience de certains éléments importants dans sa vie, comme les saisons, dont l'une froide et en prévision de laquelle il faut partager les richesses». Elle a considéré, cependant, que parce que «toute l’Afrique du Nord partageait les mêmes généralités de langue, il serrait réducteur de dire que Yennayer est confinée à la berbérité ou à l’amazighité» car, a-t-elle expliqué, il s’agit d’un «phénomène géographique, sociologique et anthropologique et non pas historique». De ce fait, elle a jugé qu’il n’était pas important de chercher à dater cet évènement, confirmant toutefois le lien établi entre cette fête et l’activité agricole exercée jadis par des «populations sédentaires qui recouraient à un calendrier, ou tout au moins à un calcul des saisons pour organiser la semence, la récolte, la réserve +El aaoula+, la consommation, le nettoyage des jarres dans certaines régions le tout en prévision d’hivers très rudes». «De nombreux termes ont été inventés au 21éme siècle, comme la bonne gouvernance, le développement local, l’énergie etc. alors que tout cela existait dans Yennayer, à travers la gestion rationnelle et d’autres éléments qui existaient dans notre vie quotidienne mais que nous n’avions pas besoin de nommer», a conclu Mme Galleze.



Une fête de plus en plus fédératrice



Les Algériens sont de plus en plus nombreux, ces dernières années, à s'approprier et à s'identifier à Yennayer, le nouvel an amazigh qui les fédère autour de festivités nationales à forte et multiple symbolique, d'autant qu'elle bénéficie désormais de la reconnaissance officielle. «Les Algériens ont également leur réveillon. Ils ont Yennayer qu'ils fêtent chaque année». Que de fois n'a-t-on entendu cette assertion, si révélatrice du sentiment de fierté d'appartenance à une identité culturelle qui est propre au peuple algérien et qui par, ailleurs, partagée avec d'autres peuples par certains aspects, souligne Malika D., cadre dans une entreprise nationale. Le fait est que ce rituel festif prend, depuis quelques années, des proportions plus importantes au sein de la société. Il me semble que les Algériens revendiquent et assument davantage Yennayer, ce qui rend cette fête plus visible depuis un certain temps», a-t-elle ajouté. Même constat chez Fatima, mère de famille, issue d'un quartier populaire de la capitale, évoquant une célébration plus «prononcée» par les Algérois et qui «le sera certainement davantage à partir de cette année, étant donné que le 12 janvier est désormais journée chômée et payée», prédit-elle. Qu'il s`agisse de «Lâadjouza» pour l'Algérois, «El-Fetacha», «El-Mabdaâ» ou «Djenber» pour la Kabylie et les Aurès ou encore du Carnaval Ayrad des Beni-Snouss à Tlemcen, la célébration du 12 janvier obéit à la même symbolique: appréhender la nouvelle année sous les bons présages de profusion, partage, santé et bonheur. La célébration de cet héritage culturel et identitaire est quasiment assimilée à «une mode» par certains, arguant, par exemple, de la tendance observée ces dernières années et consistant en l'échange de messages de vœux, essentiellement via SMS, à cette occasion pour se souhaiter «Asseguas Ameguass» entre proches et amis.



Friandises et ambiance joyeuse pour accueillir positivement l`année



S'il est évident qu'au fil des décennies, le rite a connu une évolution mais aussi des perditions, il est heureux de constater qu'un peu partout, Yennayer résiste encore : fruits secs, friandises (Traz) en tous genres et pâtisseries gourmandes sont consommés après un repas traditionnel spécialement conçu à l'occasion, associant couscous, rechta et chekchoukha à de la viande blanche, de préférence. Le tout, continuant encore d'agrémenter les tables algériennes autour desquelles sont obligatoirement rassemblés tous les membres de la famille. Le cérémonial varie selon les goûts et l'appartenance régionale des familles qui, soucieuses de perpétuer la transmission, s'y souscrivent non sans plaisir. Ceci, même si certaines coutumes se sont, hélas, éclipsées au profit d'exigences plus modernes, déplorent des nostalgiques de la tradition, à l'image d'Ali, retraité de son état et résidant à Bologhine (Alger). «Je me rappelle que je me déguisais moi-même en simulant «Lâadjouza» (la vieille) pour effrayer les petits avant de les récompenser par des friandises. Chacun avait droit alors à sa petite bourse. De nos jours, ce rituel est plutôt rare, de même que d'autres démonstrations qui faisaient tant la joie des petits et des moins jeunes», déplore-t-il. «L’essence de Yennayer est préservée, car, celle-ci se trouve dans les entrailles humaines et non dans l’assiette, d'où la force de résistance d’un phénomène comme Yennayer malgré des situations sociales différentes», assure, de son côté, Gualléze Louisa, docteur en Philosophie et chercheur en anthropologie culturelle au Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH). Elle explique que l'apparition de nouveaux objets, au fil du temps, a transformé le mode préparatoire de Yennayer «si bien qu'aujourd'hui, les familles ne sont plus contraintes de prévoir 7 volailles pour le repas de circonstance». «Contrairement au reste de l'année, chacun doit manger lors de Yennayer à satiété pour présager d’une année fertile», souligne-t-elle, tout en rappelant que ce principe est né de la tradition qui consistait à ce que «les riches donnent aux pauvres», sous la bienveillance d'un «chef de tribu ou de village ayant pour mission de prémunir tout le monde de la faim, en temps de rude froid». «C'est cette moralité de la solidarité qui est perpétuée, de nos jours, entre autres, à travers le carnaval des Béni Snouss», note-elle, avant d'observer que Yennayer est également «un jour de bilan familial et économique». Au niveau institutionnel, le caractère national de Yennayer est mis en avant à travers le choix du programme des festivités tracé par le Haut Commissariat à l`Amazighité (HCA) qui a opté pour la capitale de l'Ouest, Oran, pour marquer le début des célébrations, alors que la ville de Touggourt (Ouargla), dans le sud du pays, en abritera la clôture. Le retour de Yennayer sur la scène nationale, porté depuis 2002 par la reconnaissance de la langue amazigh comme langue nationale puis son officialisation en 2016, a entraîné dans son sillage un regain d'intérêt de la part des médias qui consacrent désormais des espaces plus conséquents à tout ce qui a trait aux rituels liés à cet héritage séculaire. Pour beaucoup, cette «mise à l'honneur» de Yennayer n'est qu`un «juste retour» des choses à leurs sources. (APS)

M’hand Akli Haddadou, écrivain-chercheur en linguistique

«Tamazight doit être le socle de l’unité nationale»



Invité de l’émission «Sejilatwamaàna» de la radio culture, l’écrivain et chercheur de la langue et de la culture amazighes M’hand AkliHaddadou a félicité, hier, au Centre culturel Aissa-Messaoudi, l’officialisation de la langue amazighe en espérant que cette initiative soit le socle de l’unité des citoyens algériens autour de leur héritage culturel.

M’hand AkliHaddadou s’est dit heureux et satisfait de l’officialisation de tamazight en Algérie, une initiative qui devrait renforcer davantage la cohésion des algériens à les ramener à la dimension profonde de leur héritage culturel séculaire. «Suite à sa reconnaissance en 2002 comme langue nationale et en 2016 comme langue officielle, la langue amazighe a réalisé ses principaux objectifs qui sont l’institutionnalisation et l’enseignement. Cette initiative est la suite de plusieurs réussites, comme la création du Haut conseil à l’amazighité, l’intégration de branches de la langue et de la littérature amazighes dans les universités de Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira, Alger et Batna. Tout cela renforce les soubassements d’une langue amazighe nationale typique», a-t-il souligné. En attendant de créer l’Académie nationale de la langue amazighe qui devrait organiser la grammaire, la phonétique et le lexique de cette langue aux riches dialectes, le conférencier a fait savoir que la première opération devrait mettre l’accent sur le recensement de toutes les variétés linguistiques berbères du pays, mais surtout de les sauvegarder et de les valoriser.

«Actuellement, certaines variétés sont menacées de disparition. on déplore même la disparition de certaines d’entre elles. Lorsqu’on revient à la carte linguistique de l’Algérie du début du XXe siècle, lors de la grande enquête sur la dispersion de la langue amazighe de 1903, il y avait des régions qui étaient entièrement berbérophones, à l’exemple de Blida. il ne reste plus rien aujourd’hui, à l’ouest également. lorsque les français sont arrivés au XIXe siècle, on parlait encore berbère à Ghazaouet, hélas on ne parle plus berbère de nos jours dans cette région», a-t-il déploré. Note d’optimisme, l’une des principales missions de la future Académie serait de récupérer tous ces dialectes et de les sauvegarder en les dotant d’instruments, à travers notamment un travail lexical de fond, tout en encourageant la publication et l’édition des dictionnaires, mais aussi de piocher de façon unanime dans la grammaire de toutes les variétés de la langue amazighe, à savoir le kabyle, le chaoui, le tergui, le zenati…

L’interlocuteur a, par ailleurs, appelé les Algériens à adopter la langue amazighe et de se la réapproprier car il ne s’agit pas uniquement d’une langue, mais plutôt de notre culture, nos origines et nos us et coutumes séculaires, à l’exemple de la fête de Yennayer. «Le calendrier amazigh n’avait pas disparu après l’avènement de l’Islam en Algérie. il s’agit d’un calendrier agraire relatif à la nature de la culture kabyle. Yennayer est la fête de la terre, de l’agriculture, de la joie et des dons célestes», a-t-il souligné. Né en 1954 en petite Kabylie, Mohand Akli Haddadou est un linguiste et l’un des écrivains les plus prolifiques en Algérie. Il mène depuis plusieurs années des recherches sur la linguistique berbère et l’histoire des civilisations. Avec une vingtaine de livres publiés, on site entre autres «Le rêve et son interprétation dans l’islam», «dictionnaire toponymique et historique de l'Algérie», «Dictionnaire de Tamazight, parlers de Kabylie», «Dictionnaire des racines berbères communes».

Kader Bentounès