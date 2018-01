CéLéBRATION DE YENNAYER : Consolider l’unité

Constantine

Une célébration riche de sens



Il y a une décennie à peine, les plus jeunes d’entre les habitants de la région de Constantine n’avaient qu’une connaissance sommaire de Yennayer, plutôt perçue comme une fête païenne, célébrée uniquement en Kabylie.

Force est de reconnaître que les choses ont bien évolué depuis, les festivités officielles du nouvel an amazigh – lancées au niveau local par la direction de la Culture en 2011 – s’étant faites de plus en plus importantes, impliquant la plupart des secteurs, avant que la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de décréter cette journée fête nationale, ne vienne couronner un long processus de réconciliation avec l’identité algérienne. Cette commémoration revêt donc cette année un cachet particulier, conforté par le riche programme mis en place par les autorités locales, lequel a été lancé mardi dernier à partir du théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani sous le slogan «Algérien et fier de mon amazighité», avec, au niveau du hall, des expositions de vêtements et de mets traditionnels, des défilés d’habits pour enfants et adultes, ainsi qu’une conférence donnée sur le thème de «La dimension amazighe de l’identité nationale» par le chercheur en patrimoine égyptien Nasser Ismaïl Mohamed. Aujourd’hui, la place située en face du théâtre sera investie par des troupes Rahaba et de fantasia en provenance de Constantine, Mila, Tizi Ouzou, Khenchela et Batna, lesquels créeront des tableaux folkloriques rendant toute la richesse et la profondeur du patrimoine amazigh. Au palais de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, une exposition d’objets artisanaux sera inaugurée par le wali en début d’après-midi, et regroupera autour de Yennayer et de l’amazighité 25 participants issus des wilayas de Constantine, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Bouira, Batna et Ghardaïa. Par la suite, la délégation officielle se rendra de nouveau au théâtre pour assister à une représentation de la pièce Amenokal, exclusivement interprétée en chaoui, et mise sur pied à l’occasion de la manifestation «Constantine capitale de la culture arabe».

La célébration solennelle se poursuivra en soirée, en ce même lieu, avec une festivité organisée par l’association El Houda, et tournant autour des rites symboliques et des traditions du nouvel an amazigh. En parallèle, le premier Salon national de l’artisanat, chapeauté par la direction du Tourisme et de l’Artisanat, en collaboration avec l’association Al-Qalaâ pour la culture et le tourisme, sous le slogan «Yennayer : histoire, authenticité et patrimoine», se poursuit toujours au niveau des allées du square Bennacer.

Enfin, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a concocté, pour la journée du vendredi, son propre programme de festivités, comprenant une exposition d’habits, de bijoux et de poterie, en plus d’une soirée musicale animée entre autres par Djamel Sabri et Salim Chaoui, le tout au niveau du complexe Salah Bey – Zénith.

Issam B.



Annaba

Une ambiance

particulière



La semaine du patrimoine amazigh organisée à partir d’aujourd’hui à Annaba, à l’instar des autres régions du pays, suite à la consécration par le Chef de l’Etat, de Yennayer, qui correspond à la date du 12 janvier de chaque année du calendrier grégorien, journée chômée et payée.

C’est ainsi que la wilaya de Annaba en collaboration avec le haut commissariat de l’amazighité, la direction de la jeunesse et des sports et celle de la culture, la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et le théâtre régional Azzedine-Medjoubi, a concocté un programme riche et varié Spécial Yennayer 2968 /2018, pour célébrer l’évènement comme il se doit.

Au menu des festivités de cette manifestation culturelle berbère, il y a lieu de citer, le passage sur la scène du théâtre régional Azzedine-Medjoubi des troupes folkloriques et artistiques dans le genre kabyle, tergui et chaoui, venues spécialement pour la circonstance des wilayas de Tizi-Ouzou, de Tamanrasset, de Ghardaïa, de Batna de Constantine et de Annaba, la ville hôte.

En marge de ce rendez-vous culturel, deux Salons dédiés au patrimoine culturel amazigh se tiendront à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et le centre scientifique de loisirs. Un film consacré au nouvel an Yennayer sera projeté à la bibliothèque principale de la lecture publique.

Par ailleurs, la cinémathèque de la ville d’Annaba abrite depuis samedi dernier, la semaine du film amazigh avec au programme pas moins de deux projections quotidienne.

La célébration de Yennayer qui occupe une place particulière dans la vie des populations aussi bien berbérophones qu’arabophones, connaîtra sans doute un engouement spécial et la fête des grands jours sera également au rendez-vous.

B. G.

Sétif

Un programme haut

en couleur



A Sétif, la célébration du nouvel an amazigh 2968, correspondant au 12 janvier 2018, sera marquée aujourd’hui par un riche programme d’activités culturelles qui investiront, à l’occasion, toute l’esplanade, les espaces intérieurs et la grande salle de la maison de la culture Houari-Boumediène. Un événement auquel les pouvoirs publics locaux à leur tête le wali, les responsables du mouvement associatif, institutions élues et différentes directions de l’exécutif de la wilaya entendent, en effet, consolider à tous les niveaux, notamment les communes du nord et du sud de la wilaya et hisser ainsi à la dimension de la décision historique du Président Abdelaziz Bouteflika. Partout en effet à Guenzet, Beni Ourtilène, Bouandas, Maoklane, Draa Kebila, pour ne citer que ces communes où cette décision n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les populations, l’heure sera donc au faste d’un évènement qui sera fêté avec le même enthousiasme, au sud, sur ces montagnes héroïques de djebel Boutaleb, El Hamma où les habitants réitéreront avec des traditions aussi fortes que la richesse d’un patrimoine qui n’a pas encore livré tous ses secrets. A Sétif, chef-lieu de la wilaya, l’intérêt que suscite la célébration de Yennayer n’en sera pas moins grand au vu du programme qui a été mis sur pied et qui, dans cette dimension de solidarité, de fraternité et d’unité, sera d’autant plus consolidé par la présence des autorités de la wilaya qui s’associeront dès cet après-midi à cette dynamique unificatrice qui sera marqué par de grandes expositions en plein air, des exhibitions folkloriques portant les valeurs du patrimoine amazigh ainsi que des galas artistiques, pièces théâtrales, chorales et des moments forts de poésie amazigh. Pour conférer la dimension qu’il mérite à la célébration de ce nouvel an amazigh, la direction de la jeunesse et des sports agissant sur tous les fronts ne ménage aucun effort pour permettre aux populations et aux jeunes, notamment des 60 communes, de célébrer l’événement et vivre des moments de joie intense. «En plus du vaste programme qui est mis en œuvre depuis hier, et sur 3 jours, au niveau de tous les établissements de jeunesse, les festivités officielles qui débuteront aujourd’hui à Sétif seront marquée par la présence d’une quinzaine de communes dont les jeunes et leurs activités seront présentes au niveau du chef-lieu, cela, indépendamment de la participation de la wilaya aux festivités nationales et celles qui se dérouleront à Tizi-Ouzou. C’est donc vous dire l’envergure que revêtira la célébration de ce jour de l’an amazigh «nous indique Azziz Taher, directeur de la jeunesse et des sports. Un programme qui sera d’autant plus relevé par la première édition de la semaine du patrimoine culturel amazigh organisée par le musée national de Sétif du 9 au 16 de ce mois.

F. Zoghbi



Bordj Bou-Arréridj

à la mesure de l’événement

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj est marquée ces jours-ci par l’organisation de plusieurs activités célébrant la nouvelle année yennayer. La direction de la culture a choisi la bibliothèque principale pour installer la semaine culturelle amazighe qui devra s’étaler jusqu’au lendemain de yennayer. La manifestation qui accueille depuis son lancement un large public venu redécouvrir le patrimoine local et apprécier ses multiples facettes, comprend plusieurs branches comme les expositions. C’est ainsi que les visiteurs peuvent avoir une idée précise de l’évolution de l’édition du livre écrit en tamazight. Ils peuvent également goûter les plats et gâteaux traditionnels comme ils ont la possibilité d’admirer les habits de l’époque gandouras, burnous ou chéchia. Ils peuvent même retrouver les ustensiles que les anciens utilisaient.

La maison de la culture accueille un autre aspect de la manifestation à savoir les conférences et des tables rondes qui offrent aux historiens et enseignants universitaires de la région l’occasion de revenir sur les faits marquants qui ont jalonné l’évolution de l’Algérie. Les spécificités de la culture amazighe qui ont fait les fondements de l’identité nationale algérienne ont été traités aussi. Comme la promotion de tamazight passe par son apprentissage, un atelier a été prévu pour offrir la possibilité aux amateurs de connaître les bases de cette langue désormais nationale et officielle. Le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Affani Salah, qui a présidé la cérémonie de lancement de la semaine culturelle, a affirmé sa disponibilité à mobiliser tous les moyens nécessaires pour contribuer à la promotion de tamazight, en coordination avec les services concernés par cette question ainsi qu’avec l’aide du mouvement associatif local.

Le premier responsable de la wilaya qui n’a pas caché sa fierté pour l’organisation de cette manifestation qui permet de donner à tamazight la place qu’elle mérite, a rappelé les efforts effectués par le Président de la République pour la promotion de cette langue depuis sa constitutionnalisation à la création d’une académie pour son développement en passant par sa déclaration comme langue nationale et officielle et la proclamation de Yennayer comme fête nationale. Les structures cités n’ont pas offert la possibilité seulement de voir et d’apprendre. Ils leur ont permis de danser sur les airs bien connus de la région.

Que ce soit pour la bibliothèque principale, la maison de la culture ou d’autres structures, les citoyens peuvent agrémenter leur temps grâce aux soirées musicales programmées.

Le mouvement associatif lui aussi s’est joint à la fête comme l’association El Mostaqbal pour la promotion des activités de jeunes qui a opté pour la maison de jeunes Khelifi-Tahar pour organiser une fête kabyle où tous les aspects cités de la culture locale ont été présents.

F. D.