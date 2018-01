154 immigrants clandestins arrêtés



Dix contrebandiers et 154 immigrants clandestins ont été arrêtés et des produits issus de la contrebande saisis lors d'opérations distinctes menées par l'Armée nationale populaire en coordination avec les services des Douanes dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Lors de ces opérations menées à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), 10 contrebandiers, 3 véhicules tout-terrain, 2 motocyclettes, 4 tonnes de denrées alimentaires, ainsi que des outils d’orpaillage ont été arrêtés et saisis, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi, à Illizi (4e Région militaire), un camion chargé de 270 kg de tabacs". Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 154 immigrants clandestins de différentes nationalités à In Salah, El-Tarf, Annaba, Béchar, Ouargla et Tindouf", ajoute le MDN. (APS)





Batna

13 casemates détruites



Treize casemates pour terroristes contenant quatre bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lundi dernier à Batna par un détachement de l’ANP, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors d’une opération près de la localité de Markounda/5e Région militaire, un détachement a découvert et détruit treize casemates contenant quatre bombes de confection artisanale, une quantité de subsistances de vivre, des effets de couchage et divers objets", précise la même source. (APS)