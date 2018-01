Travaux publics et transports : M. Zaâlane s’entretient avec les ambassadeurs d’éthiopie et du Danemark

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu hier à Alger les ambassadeurs de la République d'Ethiopie, Solomon Abebe Tessema, et du Danemark, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen, a indiqué un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports.

Ces rencontres qui ont eu lieu au siège du ministère, s'inscrivent dans le cadre de la consolidation et du développement de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et ces deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports, a précisé le communiqué. Les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération et le partenariat entre l'Algérie, l'Ethiopie et le Danemark et les moyens de leur développement, ajoute-t-on de même source. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles liées aux transports maritime et aérien, l'échange des expériences et la formation des cadres et ingénieurs qui fait l'objet d'un suivi permanent avec les deux parties. Le ministre a salué le bon niveau des relations de coopération qui unissent l'Algérie et les deux pays, conclut le communiqué. (APS)