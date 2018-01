économie verte : les jeunes appelés à investir

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a appelé hier, depuis Khenchela, les jeunes à investir dans "l’économie verte" pour contribuer au développement du modèle économique engagé par le pays en alternative aux hydrocarbures. "Les jeunes sont les plus aptes à se projeter dans cette économie verte qui exige peu de moyens, mais beaucoup d’enthousiasme pour développer les activités de collecte et de recyclage des déchets", a affirmé la ministre au cours de son inspection de plusieurs projets relevant de son département. Dans une déclaration à la presse, la ministre a considéré que Khenchela, qui est une wilaya agropastorale par excellence, manque "d’investissement industriel" qui reste ‘‘très faible avec à peine 0,6 %’’ ce qui, a-t-elle estimé, doit inciter les jeunes à relever le défi d’investir dans des projets qui préservent l’environnement.

Ces jeunes bénéficieront de ‘‘tout le soutien et d’avantages’’ à l’échelle locale comme au niveau de son département ministériel, a-t-elle affirmé avant d’ajouter : ‘‘Nous n’attendrons pas que des gens viennent de l’étranger pour investir dans le recyclage des déchets’’. La ministre a salué en outre le recours à l’énergie solaire pour l’exploitation du microcentre d’enfouissement technique de la commune de Yabous et a invité les autres établissements similaires à recourir à cette énergie renouvelable préservatrice de l’environnement et garante d’un développement durable. Elle a, par ailleurs, émis des réserves concernant le parc d’attraction urbain de la ville de Khenchela prévu sur 45 hectares, notamment concernant les importantes enveloppes financières dépensées pour certains aménagements comme le lac artificiel dont ‘‘on pouvait se passer’’. Mme Zerouati a également critiqué le recours exagéré au béton dans les travaux d’aménagement de ce parc et ceux de la maison de l’environnement du chef-lieu de wilaya. La ministre a procédé, en outre, à l’inauguration du siège de la direction de wilaya de l’environnement et a visité une unité de recyclage des déchets ferreux avant d’inspecter dans la commune de Baghaï l’entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique. (APS)