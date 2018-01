Remise des prix aux lauréats du concours du 1er Novembre 1954 : Au service de la mémoire révolutionnaire

Les lauréats du concours du Prix du 1er Novembre 1954, pour les œuvres innovantes dans les domaines de l’histoire, du conte, du roman, du théâtre et de l’audiovisuel, ont été honorés hier, lors d’une cérémonie organisée au Centre d'étude et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54).

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé la cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que plusieurs personnalités et moudjahidine

Dans son allocution, M. Zitouni a fait savoir que le prix 1er Novembre 1954 offre la possibilité aux jeunes passionnés par l’histoire de l’Algérie d’approfondir leurs recherches et analyses. «Le prix est un signe de reconnaissance pour leurs efforts et contributions à l'écriture de l'histoire de la Révolution nationale», a-t-il dit.

Le responsable a souligné que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, encourage toute recherche dans le domaine historique et de l’innovation. «Son Excellence a accordé une attention particulière à l'écriture de l'histoire de la résistance et de la guerre de Libération nationale», a-t-il soutenu.

Il a dans ce sens indiqué que «le Prix du 1er Novembre est un concours national qui s’inscrit dans le cadre de la préservation de la mémoire». M. Zitouni a relevé que cette édition à vu la participation de 136 candidats toutes catégories confondues (nouvelle, roman, poème, pièce de théâtre, recherche en histoire et documentaire). «Cette 22e édition a été riche en œuvres», a-t-il fait remarquer.

Le ministre a salué "la décision historique" du Président de la République, instituant le 12 janvier, journée chômée et payée, estimant qu’elle vient consacrer les principes et aspirations du peuple algérien au raffermissement de l'unité et de la cohésion "à travers la sauvegarde de notre patrimoine culturel et historique pour poursuivre le processus de développement dans le cadre de notre noble civilisation avec toutes ses composantes et qui fait la fierté de tout Algérien et toute Algérienne".

Sur un autre registre, le ministre des Moudjahidine a réitéré son appel aux écrivains, chercheurs et historiens algériens pour que «l'histoire de la Révolution nationale» soit écrite par des plumes algériennes.

S’agissant des lauréats dans la catégorie recherche histoire, le premier prix d'une valeur de 100.000 DA a été décerné à Mme Yamina Chebout et M. Taher Djebli.

Le deuxième prix a été décerné à Aïcha Sebihi et le troisième prix a été remporté par Abdelkader Hellis.

Dans la catégorie documentaire, le prix a été décroché par Riad Ben Mahdi. Quant à la catégorie pièce de théâtre, il a été décerné à Omar Mohamed Bakir. Mohamed Salah Ben Yaghla a quant à lui décroché le premier prix dans la catégorie poésie.

Par ailleurs, le directeur du CNERMN54, Djamel Eddine Miaadi, a révélé qu’aucun prix n’a été décerné dans les catégories nouvelle et roman : «Les contributions que nous avons reçues dans ces catégories n’ont pas été a la hauteur de l’événement 1er Novembre.»

Sarah A. Benali Cherif

Une commission technique pour la restitution

des crânes des résistants algériens

Lors d’un point de presse animé en marge de la cérémonie, M. Zitouni a indiqué que le dossier de la restitution des crânes des résistants algériens est en phase d’être finalisé. D’ailleurs, on apprend qu’une commission mixte en train de régler quelques contraintes d’ordres technique. M. Zitouni a rappelé que deux demandes avaient été adressées, mercredi dernier, au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'une portant sur la restitution des crânes et signée par lui-même ainsi que par ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et l'autre concernant la récupération des archives de 1830 à 1962, signée par M. Messahel.

S. A. B. C.