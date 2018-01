JS Kabylie : en attendant l’arrivée de Mellal

C’est un véritable renversement de situation qui est en train de s’opérer à la JSK, à la veille de l’assemblée générale extraordinaire, prévue aujourd’hui à 14h à l’hôtel Les trois roses de Tizi-Ouzou.

C’est le énième retournement de situation depuis le push contre le président Hannachi. Le comité de surveillance, représenté par le duo Zeghdoud-Meftah, est sur le point de reprendre le contrôle total du club. Notamment après la démission d’Ait Djoudi du directoire, hier matin. Un acte qui a automatiquement provoqué la dissolution de cet organe présidé par Madjene. Selon les statuts, le directoire doit comporter entre trois et cinq membres. Après le départ d’Ait Djoudi, qui se dit trahi, il ne reste plus que Madjene et Zouaoui dans le directoire. Cela dit, la dissolution de cette instance de gestion, qui a eu à peine deux mois d’existence, n’a pas vraiment un impact sur les projets du comité de surveillance. En effet, le duo Zeghdoud-Meftah, soutenus par leurs pairs au sein du comité a d’autres plans pour la gestion du club. Lors d’une réunion secrète, tenue lundi soir, les membres du comité de surveillance ont tout prévu en prévision de l’AG Extraordinaire. Ainsi, il sera procédé, aujourd’hui, à l’occasion de l’assemblée, à la dissolution du directoire et au retour du mode de gestion par le conseil d’administration. Actionnaire majoritaire à environ 87% de la SSPA JSK, le Club Sportif Amateur prendra le contrôle du club et installera provisoirement Benabderrahmane à la tête du CA. Celui-ci gèrera les affaires courantes du club ainsi que la période transitoire nécessaire aux changements de statuts et aux différentes modifications d’ordre fiscal et administratif.

La seconde manœuvre sera d’introduire dans le conseil d’administration l’homme d’affaires Mellal, qui viendra injecter de l’argent dans les caisses du club. Ce dernier prendra par la suite la présidence de conseil d’administration à la place de Benabderrahmane, qui n’aura ainsi eu qu’un rôle d’intérimaire. Le conseil d’administration de la JSK, reconverti en comité de surveillance depuis, place beaucoup d’espoir en la personne de Mellal, après avoir précipité le départ du président sortant Hannachi et provoquer incontestablement une grave crise administrative et financière au sein de la Kabylie.

Rédha Maouche