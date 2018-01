Dans la LUCARNE : Le Real dans ses « petits souliers »

Le championnat espagnol se déroule presque à contresens. En effet, même les grands spécialistes sont dans le doute et leurs analyses ne semblent plus logiques du fait que ce qui s’y passe actuellement en Ligua laisse tout le monde pantois, sans aucune explication. C’est difficile d’être volubile lorsqu’il s’agit de parler de l’impasse du Real de Madrid actuelle. En Ligua espagnole, les années passent et ne se ressemblent pas. Le club meringué n’arrive plus à gagner même contre des clubs comme Girona. Le Real, pourtant, et là personne ne peut le nier, a réussi une année pour le moins exceptionnelle. On peut même ajouter de rêve. Il a tout raflé aussi bien en Ligua qu’en Ligue des champions d’Europe, un mondial des clubs. Cinq titres majeurs. Il faut le faire, puisque rares sont les équipes qui ont accompli une telle prouesse. Car, ce ne fut point facile, surtout que l’équipe était drivée par un coach qui n’avait pas une grande expérience dans le domaine, hormis avec la Castilla. Ceci dit, l’entame dans le championnat espagnol fut des plus compliquée. Et les résultats ne venaient pas. De plus, Cristiano, le fer de lance de cette équipe madrilène, ne marque plus de buts, gagné certainement par le doute et aussi une grande hostilité par les différents publics espagnols. On a donné l’impression de se liguer contre ce joueur et son équipe. On lui préfère Messi et le Barça. Un amour visible aussi chez les arbitres. Si le Real joue, chaque week-end, de véritables matches de coupe, ce n’est pas le cas du Barça. Il évolue comme s’il s’agissait d’un match amical où l’adversaire ne va pas goulument lorsqu’il s’agit de tacler ou de se défendre. Il le fait avec un certain respect.

Toujours est-il, malgré ce qui s’y passe au sein du Real, Zidane ne veut pas reconnaître qu’il est question d’une « crise » qui ne veut pas dire son nom. En effet, l’entente entre joueurs n’est pas aussi apparente et la solidarité n’est plus la même. D’ailleurs, on remarque que Cristiano n’est pus très bien alimenté en bons ballons. C’est aussi le cas de Benzema. Il faut dire que le « délestage » effectué par le Real en « vendant » ou prêtant des joueurs comme Morata, James, Diaz, Pepe, pour ne citer que ceux-là, a eu des répercussions pour le moins négatives sur la cohésion du groupe. Nombreux parmi les joueurs du Real ceux qui n’ont pas apprécié qu’on libère de telles valeurs sûres dont le manque, aussi bien en attaque qu’en défense, est en train de se sentir. D’une manière plus générale, le Real n’a plus la même efficacité que lors du précédent exercice. L’équipe, en ce moment-là, s’est transformée en une véritable « machine » à gagner. Ce n’est plus le cas de nos jours. Le Real ne termine même pas ses matches comme il les avait débutés. Il perd ouvertement des points précieux sur le Barça. Au fond, ce n’est pas l’équipe catalane qui est forte, mais c’est le Real qui n’est pas au mieux de sa forme. Ce qui est clair, c’est que Zidane, qui hésite à se renforcer, pour des raisons inavouées, doit trouver les solutions qui s’imposent. Son équipe est devenue « faible » dans la récupération de balles, son milieu assez « friand » et l’équipe qui ne va pas au « charbon » comme l’on dit. Une équipe qui ne se montre pas « agressive, forte dans les duels ne peut être dominatrice et ne peut être maîtresse de son destin. Avec cette façon de jouer, presque « molle », le Real n’ira pas loin et risque même de se faire « laminer » par le PSG au Bernabeu même. Zidane doit se secouer et cesser de dire que le Real va s’améliorer et sera encore plus fort. Jusqu’ici, on n’a rien vu. Comment ? Les fans commencent à devenir septiques, presque incrédules !

Hamid Gharbi