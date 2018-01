Pas de clubs affiliés, pas de championnat, pas d’activités… : Inertie inquiétante de La FAG

Les années se suivent et se ressemblent à la Fédération algérienne de golf (FAG). On dira plutot que la situation s’est même empirée, plus exactement. En effet, rien ne va plus au sein de cette instance. Pour preuve, pas de feuille de route, aucun programme d’action ni de développement, aucune activité à noter, ni compétitions d’ailleurs. Rien ! Les golfeurs sont à l’arrêt depuis des mois. Certains jeunes golfeurs ont même abandonné la discipline en raison de l’inexistence des compétitions officielles. Depuis au moins trois années maintenant, de multiples problèmes de disfonctionnements et de magouilles secouent la FAG. Des acteurs de la discipline en ont fait part et ont tiré la sonnette d’alarme sur les colonnes d’El Moudjahid, pour interpeler la tutelle et la famille du golf sur ce qui s’y tramait et sur la situation déplorable qui affecte cette discipline à cause des agissements néfastes au sein de la FAG. Il n’y a eu hélas aucune amélioration depuis. La discipline se meurt à petit feu. Elle est même sur le point d’être enterrée, si aucune action concrète et si des décisions fermes, à la hauteur des attentes des amoureux de golf, ne sont pas prises immédiatement. Après le départ de Slim Atmani, ce dernier a fait en sorte que ce soit Fouad Guedra, un ami à lui, qui lui succède au poste de président. Ce dernier résidant en France était pour rappel membre de l’ancien bureau dirigé par Atmani. Que fait l’actuel bureau pour le golf algérien ? Rien du tout et c’est très peu dire ! Ledit bureau est composé de Fouad Guedra, président de la FAG, d’Elliassa Lakel (vice-président), Sid-Ahmed Hamza (vice-président), Mustapha Lerari (président de la commission d’arbitrage), en plus de deux femmes qui ne sont autres que les deux nièces du président de la FAG, Fouad Guedra. Le renouvellement du bureau en question a eu lieu pour rappel le 16 mars 2017. Par ailleurs, lorsqu’on jette un coup d’œil sur le site web de la FAG, on est complètement «scotché» ! Il est tout simplement vierge. Aucune activité n’est à noter à ce jour depuis l’intronisation de Fouad Guedra à la tête de la Fédération algérienne de golf !!! Pire encore, aucun club n’est affilié à la FAG depuis. Il n’y a ni championnat, ni tournoi, ni école fédérale, ni formation... C’est le désert ! Le président en question réside en France depuis de longues années. Comment peut-on diriger une fédération nationale si on «vit» à l’étranger ? Inconcevable ! Même au sein de la composante de l’AG, il y a des anomalies ! En effet, elle se compose actuellement uniquement des membres du bureau de la FAG. Ce qui est inadmissible, incohérent et inimaginable. Cette situation ne doit et ne peut plus durer. Le golf, un sport qui dispose de nombreux adeptes en Algérie est sérieusement mis en péril. Avec l’actuel bureau qui ne sert aucunement la discipline, le golf est en voie de disparition en Algérie, si rien n’est fait pour le sauver et le raviver. Les différents acteurs de la famille du golf sont déterminés à ne pas rester les bras croisés devant une telle situation qu’ils qualifient d’insoutenable. Ils préparent, selon nos informations, une action pour évincer l’actuel bureau, assainir et recomposer les membres de l’assemblée générale, pour ensuite procéder à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau, dignes de diriger cette discipline. Comme l’a si bien dit le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, lors de la cérémonie de gala pour fêter la fin de la 3e édition du rallye «Challenge Sahari International-2017» organisé avec succès par la FASM : «Le Président de la République a donné instruction pour que l’Etat apporte son aide et son soutien à toutes les disciplines sportives, sans exception». À bon entendeur…

Mohamed-Amine Azzouz