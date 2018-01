Journée parlementaire sur le sport féminin : Les participants insistent sur la nécessité de sa promotion

Les travaux de la journée parlementaire sur la pratique et la vulgarisation du sport féminin en Algérie, qui se sont déroulés au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont donné lieu à plusieurs recommandations qui vont «contribuer au développement et la promotion» de la pratique du sport féminin.

Les participants à cette journée organisée par la commission de la jeunesse, des sports et du mouvement associatif de l'APN, ont insisté sur la présence féminine dans les instances fédérales, les Ligues sportives nationales et l'activation des compétitions féminines dans les diverses disciplines dans le secteur du sport scolaire et universitaire.

Dans une déclaration à l'APS, la présidente de la commission de la jeunesse, des sports et du mouvement associatif, Ratiba Ayad, s'est interrogée sur l'absence des femmes dans les postes clés du sport national. «La femme algérienne est arrivée à occuper des postes importants au niveau de l'État, alors pourquoi pas devenir présidente du Comité olympique algérien, ou d'une fédération sportive, ou encore n'importe quelle autre instance dédiée au sport», a-t-elle déclaré.

«Nous travaillons pour améliorer la condition de la femme à travers la pratique sportive quotidienne qui est bénéfique pour elle», a ajouté Ayad. Plusieurs personnalités du sport national dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et le président du COA, Mustapha Berraf, ainsi que des cadres du mouvement sportif et associatif ont assisté à cette journée sur le sport féminin en Algérie. Le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Said Bouhadja, s'est félicité de la réussite de cette journée parlementaire sur le sport féminin, soulignant l'importance de cette initiative qui est une occasion pour se préoccuper de cette question. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a souligné le rôle prépondérant de la femme algérienne qui «constitue une partie intégrante du sport national et un acteur très important dans l'éducation de nos enfants.» «Les exploits réalisés par la femme sportive en Algérie ou lors des compétitions internationales forment un saut qualitatif pour la promotion du sport, notamment au niveau des clubs amateurs. Nous allons tracer un programme qui répond à une stratégie bien étudiée, et ce, dans toutes les wilayas du pays pour faire valoir le rôle de la femme dans la promotion du sport», a-t-il relevé.

Le ministre a cependant déploré l'absence de la femme au poste de président d'une fédération sportive nationale, soulignée par l'une des recommandations de cette journée parlementaire.

Par ailleurs, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA),Mustapha Berraf, a qualifié ce rendez-vous «d'important» pour le développement du sport féminin en Algérie. «Cette journée parlementaire nous a permis de répondre aux préoccupations et problèmes dont souffre le sport féminin en Algérie et trouver les solutions pour une meilleure prise en charge dans l'avenir», a t-il dit.

Ce rendez-vous parlementaire a été marqué également par une série de conférences sur des thématiques en rapport avec la promotion du sport féminin, présentées par le professeur, Laâlali Nadia, enseignante de sciences sociales à l'université d'Alger 3, des membres et députés à l'APN ainsi que d'anciens champions olympiques, à l'image d'Hassiba Boulmerka, Nouria Benida-Merrah et Soria Haddad.

Les participants à cette rencontre ont soulevé diverses recommandations portant notamment sur la faiblesse des subventions accordées au mouvement associatif féminin et l'absence de locaux pour abriter leurs activités.