Championnat national militaire de tir : 17 équipes en lice au pistolet automatique

Dix-sept équipes représentant les diverses Régions militaires, commandements des forces, grandes unités et écoles de l’armée nationale populaire (ANP) sont en lice au championnat national militaire de tir au pistolet automatique, ouvert lundi au siège de la 7e brigade blindée à Teleghma (Mila).

Les joutes qui mettent en compétition 121 tireurs et tireuses ont lieu dans les épreuves de tir de précision et de tir de rapidité au champ de tir électronique, selon les organisateurs. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le colonel Belkacem Guessisa, commandant de la septième brigade blindée Benhadj Messaoud, au nom du commandant de la 5e région militaire (RM). Dans son allocution, il a mis l’accent sur l'importance des compétitions sportives pour développer l'aptitude militaire des éléments de l'ANP et leur combativité ainsi que pour faire honneur à l'Algérie lors de joutes internationales militaires. Les premiers tirs dans cette manifestation qui se poursuit jusqu’à mercredi sous les yeux des deux entraîneurs des sélections nationales dames et messieurs ont révélé un niveau technique très élevé, a-t-on relevé. Le championnat qui se déroule dans d’excellentes conditions d’organisation permet de continuer le travail entamé depuis deux ans pour mettre sur pied une équipe nationale compétitive pour les joutes arabes, africaines et internationales, a estimé le colonel Delmi Bouras Farid, représentant le service de sport militaire à l’Etat-major de l’ANP qui a souligné que le championnat arabe militaire de tir aura lieu cette année au Liban.

La compétition permet de mettre en application les règlements de tir du conseil international de sport militaire, a ajouté le même officier qui a mis en exergue les résultats importants obtenus par le sport militaire algérien dans les diverses joutes. L’adjudant Fatma-Zahra Rahmani de la 3e RM a affirmé sa détermination à réaliser une bonne performance en tir de rapidité comme en tir de précision pour s’assurer une participation aux prochains rendez-vous internationaux.

De son côté, l’adjudant Zahra Benamour, de la 2e RM qui totalise quatre participations à ce championnat couronnés de plusieurs coupes et médailles, a indiqué vouloir hisser ses performances à un niveau professionnelle pour faire honneur à l’Algérie et à l’ANP. Chez les messieurs, le capitaine Hadj Sahraoui Rachid, triple champion national, a assuré vouloir défendre son titre et pulvériser le record qu’il détient de 562 points.

L’adjudant-chef Mahmoud Ghoul de la 5e RM a salué la prise en compte simultanée du tir de précision et de rapidité pour chaque tireur conformément aux normes internationales. Ce championnat national de tir au pistolet automatique sera clôturé mercredi par la remise des médailles et coupes aux lauréats.